Как Зеленский встречался с делегацией Всемирного банка: опубликованы фото

Высокопоставленных делегатов приняли в Офисе президента Украины на улице Банковой в Киеве

Накануне Дня Независимости Украины 2019 Киев посетила делегация Всемирного банка во главе с главой организации Дэвидом Малпасом.

Глава государства Владимир Зеленский принял высокопоставленных гостей в Офисе президента Украины на улице Банковой в Киеве.

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В ходе переговоров он проинформировал Малпаса о ключевых задачах своей команды, начале работы новосозданного Антикоррупционного суда, а также выразил надежду на продолжение финансовой поддержки и технической помощи курса реформ в Украине со стороны Всемирного банка.

Кроме того, украинский президент обсудил с председателем Всемирного банка важность принятия земельной реформы, развития инфраструктуры и государственно-частного партнерства, а также пригласил его на инвестиционный форум, который пройдет осенью в Мариуполе.

Напомним, что ранее в этот же день с президентом Всемирного банка Дэвидом Малпассом также встретился заместитель главы Офиса президента Украины Алексей Гончарук.

Также новости "Сегодня" писали, что ранее с Малпассом встретились председатель Национального банка Украины Яков Смолий и первый замглавы НБУ Екатерина Рожкова. В частности, они обсудили перспективы дальнейшего укрепления украинского финансового сектора.

Визит президента Всемирного банка в Украину был одной из самых важных тем минувшего дня. С остальными темами вы можете ознакомиться в видеосюжете "Сегодня":

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