Как Зеленскому вести переговоры с Путиным: Климкин дал совет

Глава МИДа объяснил, в каком формате должно проходить общение между президентами РФ и Украины

Фото: Сегодня

Недавно президент Владимир Зеленский провел первые переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, но пока по телефону. А вот в случае встречи общение должно происходить при участии команды президента или в присутствии иностранных партнеров.

Об этом сказал в интервью "Настоящему времени" министр иностранных дел Павел Климкин.

Он уверен, что Зеленский при личной встрече не ударил бы в грязь лицом и смог бы достойно вести переговоры, однако советует президенту Украины не встречаться с хозяином Кремля один на один.

"Я всегда говорил, что Путин, как правило, ведет переговоры сам. А у нас всегда ведет переговоры команда. Если хотите, мое предложение к президенту Зеленскому: переговоры стоит вести командой. Команда – это то, что всегда помогает и вдохновляет. Лидерство – это важно. Но и команда – это тоже фантастически важно. Это мой личный совет: я считаю, что нужно начинать эти переговоры вместе с нашими друзьями и партнерами, поскольку у нас должна быть и общая стратегия, и совместная тактика по противодействию России. Это было важно для нас все последние пять лет. И должно так оставаться дальше", – сказал Климкин.

Как сообщали новости "Сегодня", в ответ на планы пропагандистского телеканала РФ и одного из украинских телеканалов провести телемост для обсуждения острых российско-украинских вопросов, Зеленский обратился к Путину с предложением провести переговоры с участием президента США Дональда Трампа.

В свою очередь Путин ответил на предложение Зеленского о новом формате переговоров. Также хозяин Кремля рассказал, когда возможна будет встреча для обсуждения ситуации на Донбассе.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Как Зеленскому вести переговоры с Путиным: Климкин дал совет". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"