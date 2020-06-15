Канада может отменить визы для украинцев: Зеленский и Трюдо договорились

Визовая либерализация стала одной из ключевых тем телефонного разговора лидеров

Украина и Канада могут достичь либерализации визового режима и должны работать в этом направлении.

Об этом во время телефонных переговоров 15 июня договорились украинский президент Владимир Зеленский и канадский премьер-министр Джастин Трюдо.

"Мы уже сейчас очертить временные рамки начала двустороннего визового диалога. Можем начать упрощение визового режима с отдельных категорий граждан, например молодежи, студентов, как говорили в Торонто в прошлом году. Ожидаем прибытия в Украину группы канадских экспертов для мониторинга состояния соответствия Украины визовым критериям Канады", – отметил Зеленский.

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В свою очередь, Трюдо отметил, что Киев и Оттава могут пересмотреть визовый режим, несмотря на сложную ситуацию вокруг коронавируса. Но над этим надо работать, подчеркнул он.

Он также пожелал выздоровления первой леди Украины Елене Зеленской, которая сейчас борется с коронавирусной инфекцией.

А Зеленский поблагодарил собеседника за выделение его страной 500 тыс. канадских долларов (порядка 6,7 млн грн) в виде гуманитарной помощи для противодействия эпидемии COVID-19 и за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

Стоит отметить, что о взаимной отмене виз президент Украины говорил во время своего прошлогоднего официального визита в Канаду.

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