Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,32
26,76

Кандидат в Еврокомиссию от Венгрии признал геополитическую важность Украины

14 ноября, 13:26

Оливер Вергели обещает всегда уделять особое внимание Украине

Оливер Вергели. Фото: REUTERS/Francois Lenoir

Оливер Вергели. Фото: REUTERS/Francois Lenoir

Украина играет особую геополитическую роль для Европы, поэтому Еврокомиссия должна использовать все средства для поддержки этой страны.

Об этом на слушаниях в комитете по иностранным делам Европарламента 14 ноября заявил кандидат Венгрии на должность еврокомиссара по политике соседства и расширения Оливер Вергели, который также поддержал продление санкций против России из-за Украины. Об этом сообщает "Европейская правда".

"Украина всегда будет получать мое особое внимание. Она играет ключевую геополитическую важность для Европы. Мы будем продолжать поддерживать ее независимость, суверенитет, территориальную целостность и попытки закончить конфликт на Донбассе, а также будем поддерживать реформы в верховенстве права и экономике", – сказал он.

Реклама

На этом фоне он обещал работать над долгосрочными предложениями для "Восточного партнерства" представить "в правильное время перед саммитом в Брюсселе в июне 2020 года".

В тренде
Рада слушает госбюджет-2020, а в Украину едет миссия МВФ: топ-темы дня

"Мы должны использовать все наши средства, в частности группу Еврокомиссии по поддержке Украины", – добавил Вергели.

Напомним, кандидатуру постоянного представителя Венгрии в ЕС Оливера Вергели на пост еврокомиссара по вопросам европейской политики соседства и расширения правительство его страны избрало после того, как Правовой комитет Европарламента отклонил предыдущую кандидатуру – экс-министра юстиции Ласло Трочани.

Стоит отметить, что новым президентом Европейской комиссии была назначена Урсула фон дер Ляйен. Однако ее Еврокомиссия не смогла приступить к работе в срок — 1 ноября, поскольку Европарламент отклонил кандидатуры еврокомиссаров от Франции, Румынии и Венгрии, заподозрив их в возможном конфликте интересов.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Венгрия Еврокомиссия Украина помощь Украине Оливер Вергели

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Под Раду принесли свинью в гробу
Под Раду принесли свинью в гробуДругие новости
"Исторический день в Раде": Милованов рассказал о земельной реформеЭкономика
Переговоры по Донбассу: у Кучмы сообщили важную новость
Переговоры по Донбассу: у Кучмы сообщили важную новостьПолитика
Со свиньей в гробу и блокированием внутри Рады: как голосовали за земельную реформу
Со свиньей в гробу и блокированием внутри Рады: как голосовали за земельную реформуПолитика
Заседание Верховной Рады: онлайн-трансляция
Заседание Верховной Рады: онлайн-трансляцияПолитика
Арахамия рассказал о звонке президента в парламент
Арахамия рассказал о звонке президента в парламентПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...