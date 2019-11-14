Кандидат в Еврокомиссию от Венгрии признал геополитическую важность Украины

Оливер Вергели. Фото: REUTERS/Francois Lenoir

Украина играет особую геополитическую роль для Европы, поэтому Еврокомиссия должна использовать все средства для поддержки этой страны.

Об этом на слушаниях в комитете по иностранным делам Европарламента 14 ноября заявил кандидат Венгрии на должность еврокомиссара по политике соседства и расширения Оливер Вергели, который также поддержал продление санкций против России из-за Украины. Об этом сообщает "Европейская правда".

"Украина всегда будет получать мое особое внимание. Она играет ключевую геополитическую важность для Европы. Мы будем продолжать поддерживать ее независимость, суверенитет, территориальную целостность и попытки закончить конфликт на Донбассе, а также будем поддерживать реформы в верховенстве права и экономике", – сказал он.

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На этом фоне он обещал работать над долгосрочными предложениями для "Восточного партнерства" представить "в правильное время перед саммитом в Брюсселе в июне 2020 года".

"Мы должны использовать все наши средства, в частности группу Еврокомиссии по поддержке Украины", – добавил Вергели.

Напомним, кандидатуру постоянного представителя Венгрии в ЕС Оливера Вергели на пост еврокомиссара по вопросам европейской политики соседства и расширения правительство его страны избрало после того, как Правовой комитет Европарламента отклонил предыдущую кандидатуру – экс-министра юстиции Ласло Трочани.

Стоит отметить, что новым президентом Европейской комиссии была назначена Урсула фон дер Ляйен. Однако ее Еврокомиссия не смогла приступить к работе в срок — 1 ноября, поскольку Европарламент отклонил кандидатуры еврокомиссаров от Франции, Румынии и Венгрии, заподозрив их в возможном конфликте интересов.

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