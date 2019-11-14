Санкции против России продолжатся: кандидат в еврокомиссары напомнил об Украине

Оливер Вергели. Фото: REUTERS/Francois Lenoir

Венгерский кандидат на пост еврокомиссара по вопросам европейской политики соседства и расширения Оливер Вергели поддержал продление санкций против России.

Об этом, вопреки ожиданиям из-за тесных отношений правительств Венгрии и РФ, он заявил на слушаниях в Европарламенте в Брюсселе 14 ноября.

Вергели аргументировал свою позицию отсутствием прогресса в реализации Минских соглашений.

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"Что касается Украины, то у нас особая ответственность в отношении этой страны. Мы должны помочь ей вернуть суверенитет над всей своей территорией. Мы должны быть на их стороне. Мы должны будем поддержать их, включая возможное продление санкций против России, так как мы не видим прогресса в минском процессе", — сказал он.

Напомним, кандидатуру постоянного представителя Венгрии в ЕС Оливера Вергели на пост еврокомиссара по вопросам европейской политики соседства и расширения правительство его страны избрало после того, как Правовой комитет Европарламента отклонил предыдущую кандидатуру – экс-министра юстиции Ласло Трочани.

Стоит отметить, что новым президентом Европейской комиссии была назначена Урсула фон дер Ляйен. Однако ее Еврокомиссия не смогла приступить к работе в срок — 1 ноября, поскольку Европарламент отклонил кандидатуры еврокомиссаров от Франции, Румынии и Венгрии, заподозрив их в возможном конфликте интересов.

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