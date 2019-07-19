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Первая женщина-президент Еврокомиссии: как приняли Урсулу фон дер Ляйен

19 июля, 05:29

Впервые высший орган исполнительной власти ЕС в руках дамы

Избрали. Верховный представитель ЕС по иностранным делам Федерика Могерини тепло поздравила дер Ляйен
Избрали. Верховный представитель ЕС по иностранным делам Федерика Могерини тепло поздравила дер Ляйен. Фото: AFP

Впервые в истории президентом высшего органа исполнительной власти Европейского союза — Европейской комиссии — стала женщина. Во вторник вечером Европейский парламент утвердил тайным голосованием министра обороны Германии Урсулу фон дер Ляйен на пост президента Еврокомиссии. 1 ноября на этом посту она заменит Жан-Клода Юнкера.

Как отмечает портал немецкой телерадиокомпании DW, в Латвии, Литве и Эстонии фон дер Ляйен называют однозначно проевропейским политиком и считают, что на посту председателя ЕК она сможет сделать Европу сильнее. В Германии фон дер Ляйен в последние годы критиковали за неудовлетворительное состояние вооруженных сил. В Польше надеются, что она будет фигурой, которая сможет объединить европейские страны.

"Мы с самого начала высказывались за кандидата компромисса, за то, чтобы кандидат, который будет избран, давал надежду на объединение различных парламентских групп, старался строить мосты между различными государствами, а не чтобы это был кандидат, который поучает, разделяет, создает конфликты в Европе", — прокомментировал результаты голосования премьер-министр республики Матеуш Моравецкий.

Для Москвы, указывала, например, газета "Коммерсант", новые лица во главе ЕС выглядят неоднозначно.

"Немка Урсула фон дер Ляйен и испанец Жозеп Боррель, которые должны будут возглавить Еврокомиссию и внешнеполитическую службу ЕС соответственно, не раз выступали с жесткими высказываниями в адрес Москвы, — писала газета. — И наверняка будут настаивать на сохранении санкционного режима".

Для Украины, по мнению экспертов, мало что изменится.

"Со сменой руководителя Еврокомиссии не стоит ожидать радикальных изменений в политике ЕС в отношении Украины и России, — отметил "Сегодня" замдиректора Института мировой политики Николай Белесков. — Дер Ляйен не имеет никаких иллюзий относительно деятельности РФ. Также стоит понимать, что политику ЕС формируют главы всех стран — участниц Союза, а посему не от нее одной зависит, например, решение, снимать санкции против РФ или усилить". 

Напомним, ранее новости "Сегодня" разбирались в новом руководстве ЕС и его отношении к Украина: чего нам ждать от новых евролидеров. Кем назначаются и за что отвечают руководители ЕС, а также чего ожидать Украине от нового руководства.


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Тег Еврокомиссия, Урсула фон дер Ляйен, европейская комиссия

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АВТОР:

Ирина Ковальчук

Источник:

Сегодня

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