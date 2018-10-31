Карта с "российским Крымом": против главы "Укртрансбезопасности" начали служебное расследование

Сегодня, 23:22

На карте, которую сегодня продемонстрировал Ноняк, Крым был обозначен таким же цветом, как и Россия – красным

Михаил Ноняк с &quot;неправильной&quot; картой. Фото: &quot;Українські новини&quot;
Михаил Ноняк с "неправильной" картой. Фото: "Українські новини"

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян поручил начать служебное расследование в связи с использованием главой "Укртрансбезопасности" Михаилом Ноняком карты с "русским Крымом", которую он продемонстрировал сегодня во время своего выступления в офисе ЕВА. Об этом сообщила пресс-секретарь министра Марина Томко на своей странице в Facebook.

"Министр инфраструктуры Владимир Омелян дал поручение начать служебное расследование по использованию главой "Укртрансбезопасности" Михаилом Ноняком карты с "русским Крымом", – написала она.

Напомним, что сегодня, 31 октября, во время своего выступления в офисе European Business Assotiation (ЕВА) глава "Укртрансбезопасности" Ноняк продемонстрировал карту Европы с "российским Крымом". 

Отметим, что аннексированный полуостров не впервые на картах обозначают либо как частью России, либо вообще отдельным государством, как это выдало немецкое издательство в своей серии атласов.

Летом в неприятную ситуацию попала британская газета The Times, напечатав к чемпионату мира по футболу карту России с Крымом. Это возмутило украинское посольство в Британии и оно потребовало изменить эту ошибку. Газета опубликовала карту России, посвященную чемпионату мира по футболу с расположением стадионов, которые будут принимать матчи. Однако издание не учло то, что Крым – украинский, а не российский. Позже британцы извинились и подтвердили, что аннексированный полуостров – не часть РФ.
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