Немецкое издательство выпустило серию атласов, на которых Крым обозначен отдельным государством

Ранее издание начало и продолжает печатать карты и атласы с "российским Крымом"

Немецкая издательская группа Mair Dumont выпустила новые атласы Украины, Европы и мира, в которых Крым обозначен отдельной страной.

Издательская группа ранее уже оскандалилась тем, что обозначила Крым на атласах мира территорией РФ и длительное время отказывалась изменить ошибку.

Новые атласы вышли под маркой "Марко Поло" 2018/2019 и автомобильного клуба "ADAC" 2019/2020. Теперь Крым обозначен отдельной страной. При этом, например, город Сумы городом украинского государства, в то время как Симферополь "крымского государства".

Такие действия можно квалифицировать как сознательный обман покупателей, за что в Германии предусмотрен штраф или лишение свободы на срок до пять лет. На других атласах и картах издательство, как и раньше, продолжает обозначать Крым российской территорией.

Ранее украинское генконсульство в Мюнхене неоднократно обращалось и проводило встречи с руководством Mair Dumont, однако позицию относительно обозначения Крыму оно так и не изменило.

Как сообщалось, российский "Сбербанк" показал карту с украинским Крымом.

Кроме того, туристический сайт Viseu Now в Португалии опубликовал карту Европы и Украины без аннексированного Россией Крыма.

Случались также и инциденты, при которых карты с "российским Крымом" публиковались и в Украине.