Категорически не поддерживаем: Тимошенко озвучила "красные линии" по Донбассу

Юлия Тимошенко / Фото: AFP

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Закрепление в Конституции Украины особого статуса Донбасса – это "красная линия", через которую власть переступить не может.

Об этом лидер партии "Батьккивщина", народный депутат Юлия Тимошенко заявила в комментарии сайту "Сегодня".

"Есть целый ряд "красных линий", за которые наша политическая сила никогда не заступит. Фракция "Батькивщина" категорически не поддерживает внесение особого статуса Донбасса в Конституцию Украины. Категорически. Это, по сути, будет означать согласие Украины на создание Приднестровья", – рассказала лидер политической силы.

Еще одна красная линия, по ее словам, условия, при которых могут быть проведены местные выборы.

"Мы настаиваем, что их проведение возможно лишь после демилитаризации, восстановления контроля над границей, возвращения в свои дома граждан, которые после начала российской агрессии вынуждены были выехать в другие регионы Украины. Ни при каких других условиях выборы проводиться не должны", – сказала лидер "Батькивщины".

Новости "Сегодня" сообщали, что спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков рассказал, когда заработает закон об особом статусе Донбасса . Он подчеркнул, что никто не будет нарушать "красные линии", которые были указаны ранее, потому что от них зависит территориальная целостность и суверенитет Украины.

Больше читайте на сайте "Сегодня": "Мир не любой ценой: "красные линии" переговоров с Россией" .

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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