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Казахстанцы просят у Украины прощения за президента-"осла" из-за Крыма

6 декабря, 15:24

Сознательные граждане Казахстана запустили флешмоб #вибачтезанього

Фото: instagram.com/askhatakhmediyarov

Фото: instagram.com/askhatakhmediyarov

Жители и граждане Казахстана не согласны со словами своего президента Касым-Жомарта Токаева, который назвал слово "аннексия" слишком тяжелым для обозначения силового захвата Крымского полуострова российскими войсками и спецслужбами.

Так, 5 декабря казахский художник Асхат Ахмедьяров попытался провести одиночный пикет у стен украинского посольства в Нур-Султане. При себе у него был плакат с надписью на украинском языке: "Простите за него".

"Надпись на украинском выражает мое (наше) неудобство за президента Токаева ... Я своим действом попытался отрицать это мнение [по Крыму], и прошу прощение за него у украинского народа", – объяснил свою позицию активист на странице в Instagram.

Однако правоохранители помешали его акции, вырвав плакат.

Инициативу Ахмедьярова подхватили в интернете, запустив флешмоб #вибачтезанього (#извинитезанего) – ряд пользователей опубликовали снимок плаката с ослом и попросил прощения у украинцев за своего президента.

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Напомним, что Украина уже сделала дипломатический демарш в связи со словами Токаева – казахстанского посла Самата Ордабаева вызвали в МИД и высказали обеспокоенность в связи с тем, как воспринимается позиция властей страны относительно попытки незаконной аннексии Крыма.

Но на этом в Нур-Султане решили пойти еще дальше – советник президента Казахстана Ерлан Карин назвал реакцию Киева "дипломатической рутиной" и посоветовал "не делать из этого трагедии".

Впрочем, стоит отметить, что позиция этой страны была известна уже давно – еще в 2014 году Казахстан поддержал незаконный крымский "референдум за присоединение" полуострова к России, назвав действия оккупантов – свободным волеизъявлением жителей полуострова.

Вдобавок к этому казахстанская делегация систематически голосует против резолюций ООН по Крыму, поддерживая исключительно российские инициативы.

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Казахстан Крым аннексия Крыма флешмоб

Источник: Сегодня

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