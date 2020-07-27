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"Каждый несет ответственность": Зеленский об эпидемии в Украине

27 июля, 13:37

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

А тем временем в Украине снова вырос показатель заболеваемости

В Украине снова сотни заболевших за последние сутки и президент Владимир Зеленский призвал граждан и предпринимателей ответственно относится к эпидемии, чтобы она как можно скорее закончилась.

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Об этом он сказал на традиционном совещании на Банковой, передает ОПУ в Facebook.

Так, премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, что показатель заболеваемости среди населения вырос и достиг уже 66,7 на 100 000 населения.

Гаранту сообщили об отдельных вспышках коронавируса в стране, которые, например, зафиксировали в "КПИ", а также в Свято-Феодосиевском монастыре. Основные христианские конфессии из-за эпидемической ситуации даже отказались от крестного хода ко Дню Крещения Руси.

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В Министерстве внутренних дел доложили президенту, что из-за нарушения карантинных норм закрыли 37 ночных клубов.

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"Сегодня ответственность за здоровье лежит на каждом владельце бизнеса, директоре заведения, менеджере, посетители. Каждый несет ответственность за то эпидемическое состояние, в котором будет находиться страна в ближайшее время. И я благодарен всем, кто понимает эту ответственность. Мы все стремимся к возвращению к обычному ритму жизни. Но сделать это сможем, только преодолев коронавирусную инфекцию", – сказал Зеленский.

Тем временем Украина продолжает внимательно следить за разработкой вакцин в мире. Президент Владимир Зеленский поручил компетентным органам сделать так, чтобы Украина была одной из первых в очереди на получение лекарства, когда оно будет создано и его начнут продавать. По его словам, украинские дипломатические контакты и мировые ресурсы сообщают о том, что вакцину производят уже в нескольких странах. В то же время на днях главный санврач страны Виктор Ляшко озвучил сумму, сколько будет стоить китайская вакцина от коронавируса.

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Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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эпидемия Владимир Зеленский коронавирус

Источник: Сегодня

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