Керченский мост достанется Украине – Геращенко

Россия и Украине будут мирно сосуществовать, но уже без Путина, уверен политик

Народный депутат Антон Геращенко считает, что открытый президентом РФ Владимиром Путиным Крымский мост рано или поздно достанется Украине. Об этом он сказал журналистам в кулуарах парламента.

Он считает, что в будущем России не видать своего детища.

"Россия украла у нас Крым. Ни одна цивилизованная страна мира не признала Крым частью российской территории. То, что русские построили керченский мост – это останется Украине после того, как Крым будет возвращен нашей стране. Да, на возвращение Крыма, возможно, потребуются десятилетия. Да, это будет долгий путь экономических санкций и дипломатии, но Керченский мост в целом для украинского Крыма полезен".

Геращенко отметил, что рано или поздно война закончится, а страны будут мирно сосуществовать.

"И когда-нибудь Украина и Россия будут мирно существовать, но тогда, когда в России не будет Путина".

Нардеп заверил, что строительство Крымского моста не поможет России сделать Крым российским.

Напомним, вчера, 15 мая, президент РФ Владимир Путин открыл Керченский мост поездкой за рулем КамАЗа. Утром 16 мая было официально открыто автомобильное движение. Россияне запустили автодорожную часть моста. Железнодорожная, как ожидается, будет запущена в следующем году.

Стоит отметить, что мост был построен незаконно, без согласия на то Украины. Эту стройку века уже осудили на Западе. В свою очередь Киев выступил с жестким заявлением из-за открытия Россией Керченского моста. Также украинская сторона намерена добиться санкций для лиц и компаний, причастных к строительству этого объекта.

В материале "Сегодня" вы можете узнать подробно, чем грозит Украине открытие Керченского моста. Один из российских ученых даже прогнозирует в будущем обрушение моста.