Украина протестует в связи с визитом Путина в Крым

Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с очередным не согласованным с Украиной визитом 23 ноября 2018 года президента РФ Владимира Путина на территорию временно оккупированных Автономной Республики Крым и г.Севастополь и направило Министерству иностранных дел РФ соответствующую ноту протеста

"Украина считает этот визит, как и любые другие несогласованные с украинской стороной так называемые поездки российских должностных лиц во временно оккупированные Автономную Республику Крым и г.Севастополь (Украина), грубым нарушением государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, циничным и демонстративным пренебрежением российской стороной общепризнанными принципами и нормами международного права, обязательствами по двусторонним и многосторонним договорам, сторонами которых являются Украина и Россия", – говорится в комментарии украинского внешнеполитического ведомства, обнародованном в пятницу.

В ведомстве отмечают, что Крым и Севастополь является неотъемлемой частью Украины в ее международно признанных границах. "Это признается всем международным сообществом, которое уже неоднократно давало надлежащую оценку международно-противоправным деяниям РФ, в том числе путем одобрения соответствующих резолюций ООН, Совета Европы, ОБСЕ, других международных организаций, а также введения санкций против РФ как государства-оккупанта", – отмечают в МИД Украины.

Напомним, последний раз Путин был в Крыму еще в мае. Тогда она начал свой визит на оккупированный полуостров с посещения Керченского моста, а потом отправился в Севастополь. Там он заявлял, что на незаконном "референдуме" в 2014 году жители Крыма якобы показали настоящую демократию.

А вот летом президент РФ говорил, что нет условий, при которых он мог бы вернуть Крым Украине. В интервью австрийскому телеканалу он пытался убедить собеседника в неконституционности происходящих в Украине событий (Майдан 2014-го), а также якобы в Крым "поездами начали направлять националистов", и у жителей полуострова якобы возникло желание защититься.

Крым был незаконно аннексирован Россией в марте 2014 г. после проведения "референдума", не признанного ни Украиной, ни мировым сообществом. В том числе "крымский референдум" не признает и ООН.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 г. началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 г. президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций.