Экс-беркутовцев освободили – их включили в списки на обмен

Об освобождении ходатайствовал сам генпрокурор Руслан Рябошапка

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

В субботу, 28 декабря, Киевский апелляционный суд рассмотрел жалобы на меры пресечения пяти бывшим бойцам киевского полка спецназа МВД "Беркут" , обвиняемым в расстрелах протестующих на Майдане 20 февраля 2014 года. Речь идет об экс- "беркутовцах" Сергее Зинченко, Павле Аброськине, Александре Маринченко, Сергее Тамтуре и Олеге Янишевском.

Так, Олегу Янишевскому, Сергею Зинченко и Павлу Аброськину мера пресечения изменена с содержания под стражей на личное обязательство, а двум другим, Сергею Тамтуре и Александру Маринченко – с ночного и круглосуточного домашнего ареста на личное обязательство.

Один из новых прокуроров по делу о расстреле майдановцев во время заседания сообщил, что не возражает против требований обвиняемых, сославшись на письмо от главы ГПУ Руслана Рябошапки о том, что эти пятеро экс-"беркутовцев" внесены в список на обмен, который, как подтвердил президент, состоится 29 декабря 2019 года.

"Учитывая сжатые сроки запланированного одновременного освобождения лиц, необходимо рассмотреть вопрос об изменении меры пресечения ... на личное обязательство", – говорится в письме генпрокурора.

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При этом пострадавшие в деле Небесной Сотни тоже выступали в суде. Они категорически против освобождения экс-"беркутовцев".

Письмо Рябошапки /lb.ua

Фото: lb.ua

Ранее сообщалось, что Украина отказалась менять "беркутовцев" на военнопленных служащих ВСУ . Адвокат спецназовцев, обвиняемых в пытках активистов, назвал такую позицию деструктивной.

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Бывших сотрудников "Беркута" обвиняют в массовых расстрелах людей на Майдане 20 февраля 2014 года. Им инкриминируется совершение теракта, превышение служебных полномочий, умышленное убийство, покушение на убийство, препятствование проведению мирных митингов и собраний, похищение и сокрытие оружия после совершения преступления.

16 июля Святошинский райсуд Киева изменил меру пресечения Тамтуре с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест.

24 октября Тамтуре была изменена мера пресечения с круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного браслета на ночной без ношение электронного браслета.

19 декабря суд освободил из-под стражи Маринченко, изменив ему меру пресечения на круглосуточный домашний арест. Зинченко, Аброськин и Янишевский остаются под стражей.

Больше о готовящемся обмене заложниками читайте в спецтеме сайта "Сегодня": "Новый обмен пленными: главные подробности, фото и видео" .

Все подробности в спецтеме Обмен пленными

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