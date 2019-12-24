Украина отказалась менять "беркутовцев" на военнопленных служащих ВСУ

Украина не станет обменивать подсудимых бывших бойцов спецподразделения "Беркут" на удерживаемых боевиками на Донбассе военнослужащих ВСУ.

Как сообщил на своей странице в Facebook адвокат "беркутовцев" Валентин Рыбин, из списков на обмен были вычеркнуты Олег Янишевский, Сергей Зинченко, Павел Аброськин и "еще несколько человек".

Он назвал такую позицию деструктивной и несоответствующей договору об обмене "всех установленных на всех установленных".

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Прокурор "беркутовцев", заместитель начальника Департамента Генпрокуратуры Алексей Донской эту информацию ни опровергнуть, ни подтвердить не смог, отметив, что гособвинение не станет менять свою позицию насчет меры пресечения. Об этом сообщает LB.ua.

"Мы не видим оснований для изменения меры пресечения, мы не будем заявлять ходатайств и мы не будем руководствоваться какими-то другими мотивами и основаниями, кроме процессуальных", – заявил он.

Напомним, Янишевский, Зинченко, Аброськин являются фигурантами дела о пытках активистов во время Революции достоинства в 2014 году. Другого подозреваемого, работника харьковского спецподразделения "Беркут" Андрея Хандрыкина, киевский суд в октябре оправдал.

Как уже сообщалось, в феврале этого года исполнилось 5 лет со дня бегства экс-президента Виктора Януковича. И хотя суд осудил его к 13 годам за госизмену и пособничество в ведении агрессивной войны, расследование преступлений на Евромайдане до сих пор не закончено. К этой памятной дате "Сегодня" опубликовали специальный материал: "Снайперы на крышах и "коктейли Молотова": хроника расстрелов на Майдане 20 февраля".

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