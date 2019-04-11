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Киевский форум по безопасности: эксперты обсудили вопросы противостояния России

Сегодня, 22:11

В течение дня участники обсуждали вопросы безопасности и угрозу, которую может нести Россия


На киевском форуме, который проводится по инициативе Арсения Яценюка, сейчас весь политический бомонд Украины и представители ЕС. Основная тема – угроза мировой безопасности. Не обходят участники и тему президентских выборов в Украине.

В течение дня участники обсуждали вопросы безопасности и угрозу, которую может нести Россия. По данным секретаря СНБО, Кремль продолжает накапливать вооружение вдоль всей границы с Украиной и готов к нападению с применением всех видов войск, в том числе авиации и флота. В Совете нацбезопасности считают – в случае полномасштабного вторжения аппетиты Москвы не ограничатся территорией Украины.

"Миллиардные ресурсы используемые РФ на развитие военных машин – не просто для устрашения. Рано или поздно они будут использованы в полномасштабной войне. Это надо понимать, адекватно воспринимать и к этому надо готовиться. И только единство Европы и такой важный фактор безопасности как сильная украинская армия – являются важными факторами защиты мира и безопасности Европы", – считает секретарь СНБО Александр Турчинов.

Для противостояния России важен курс Украины в НАТО. Сейчас подготовку по стандратам альянса прошли уже 20 000 военных. И Украина должна продолжить реформирование армии, настаивают в Минобороны. Для этого нужно увеличить финансирование. Сейчас на оборону предусмотрено более пяти процентов ВВП. Это самый большой показатель в Европе, но и этих средств недостаточно, говорят в Минобороны.

"Небольшой пример: после обеспечения новыми противотанковыми средствами почти за последние полтора года ни один российский танк не вышел на боевую позицию. Он понимает, если получится – будет уничтожен. Армия меняется, но реформа является самой ценной, несмотря на то, что бюджет увеличивается в разы, потребности являются большими", – заявляет министр обороны Украины Степан Полторак.

От чисто оборонных вопросов обсуждения перешло к политике. Говорили на форуме и о втором туре выборов. Большинство участников пока вообще предпочитают конкретных фамилий не называть. После президентских выборов этого года Украину ждет еще и борьба за кресла в парламенте. И здесь участники считают важным две вещи – не допустить раздора и не сойти с прозападного курса.

"Нам нужно единение. Такое единение будет сильным и реальным если демократические проевропейские силы не будут исповедовать двойных стандартов. Это может убить любое дело", – считает лидер ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко.

"Украина может быстро двигаться в сторону НАТО и ЕС, а может медленно. Тут задача нового парламента и правительства сделать так, чтобы это движение было быстрым в оборонной сфере. Мы уже обогнали некоторые страны Европы, нам надо поднимать стандарты в сфере защиты прав и свобод собственности, повышения экономики", – отметил политик Анатолий Гриценко.

12-й форум по безопасности продолжится и завтра. Чему будет посвящен второй день расскажем в выпусках "Сегодня".

Как сообщалось, политики, дипломаты, бизнесмены из 20 стран мира сегодня на Киевском форуме по безопасности. Его традиционно проводят весной. Этот – уже 12-й. Главные вопросы угрозы мировой безопасности. Организатор – благотворительный фонд "Открой Украину" Арсения Яценюка. Проходит форум между 1 и 2 туром президентских выборов, поэтому эта тема стала одной из главных в первый же день. Арсений Яценюк подчеркнул, что должны поддержать любой результат. Ведь это демократический выбор украинцев.


Напомним в рамках Киевского форума Яценюк напомнил Европе, что энергетическая безопасность так же важна, как и военная. Если "Северный поток – 2" достроят, Европа станет еще более зависимой от России, говорит лидер "Народного фронта".

Кроме того, Яценюк заявил, что слабость Запада провоцирует силу России, но демократия остановит диктаторов.

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Тег форум, НАТО, яценюк, армия, Минобороны, СНБО, реформирование, энергетическая безопасность

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