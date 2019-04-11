Яценюк напомнил Европе, что энергетическая безопасность так же важна, как и военная
Если "Северный поток – 2" достроят, Европа станет еще более зависимой от России, говорит лидер "Народного фронта"
Европейский Союз и Киев должны быть едины в вопросе энергетики, поскольку мнимые гарантии того, что Украина останется государством-транзитером после строительства "Северного потока – 2" не соответствуют действительности.
Об этом заявил лидер партии "Народный фронт", основатель фонда "Открой Украину" Арсений Яценюк на 12-м Киевском форуме по безопасности.
Если "Северный поток – 2" будет построен, подчеркнул лидер "Народного фронта", – Украина будет лишена транзита, если Nord Stream 2 будет построен – Европа будет еще более зависима от российского газа.
"Кто бы нам что ни рассказывал, что мы подпишем меморандум или договор и получим гарантии транзита, – так мы уже подписали Будапештский меморандум, мы уже получили гарантии. Может, хватит? ", – сказал он.
"Европа должна общей позицией продемонстрировать, что энергетическая безопасность Европы и Украины не менее важна, чем военная, военная и политическая безопасность", – подчеркнул Яценюк.
Напомним в рамках Киевского форума Яценюк заявил, что слабость Запада провоцирует силу России, но демократия остановит диктаторов.
Лидер "Народного фронта" также заявил, что планы Путина неизменны, но Кремль могут отрезвить жесткие санкции против руководства РФ. По его словам, необходимы жесткие санкции в сфере энергетики, торговли углеводородами.
Напомним, Киевский форум по безопасности является одной из главных тем дня, о других темах дня смотрите в сюжете:
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