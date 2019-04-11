Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Новости Сегодня
Сделать стартовой
26,77
30,19
УКР
Главная Больше  Новости политики

Яценюк напомнил Европе, что энергетическая безопасность так же важна, как и военная

Сегодня, 18:39

Если "Северный поток – 2" достроят, Европа станет еще более зависимой от России, говорит лидер "Народного фронта"

Арсений Яценюк : Фото: nfront.org.ua
Арсений Яценюк : Фото: nfront.org.ua.

Европейский Союз и Киев должны быть едины в вопросе энергетики, поскольку мнимые гарантии того, что Украина останется государством-транзитером после строительства "Северного потока – 2" не соответствуют действительности.

Об этом заявил лидер партии "Народный фронт", основатель фонда "Открой Украину" Арсений Яценюк на 12-м Киевском форуме по безопасности.

Если "Северный поток – 2" будет построен, подчеркнул лидер "Народного фронта", – Украина будет лишена транзита, если Nord Stream 2 будет построен – Европа будет еще более зависима от российского газа.

"Кто бы нам что ни рассказывал, что мы подпишем меморандум или договор и получим гарантии транзита, – так мы уже подписали Будапештский меморандум, мы уже получили гарантии. Может, хватит? ", – сказал он.

"Европа должна общей позицией продемонстрировать, что энергетическая безопасность Европы и Украины не менее важна, чем военная, военная и политическая безопасность", – подчеркнул Яценюк.

Напомним в рамках Киевского форума Яценюк заявил, что слабость Запада провоцирует силу России, но демократия остановит диктаторов.

Лидер "Народного фронта" также заявил, что планы Путина неизменны, но Кремль могут отрезвить жесткие санкции против руководства РФ. По его словам, необходимы жесткие санкции в сфере энергетики, торговли углеводородами.

Напомним, Киевский форум по безопасности является одной из главных тем дня, о других темах дня смотрите в сюжете:


 

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Тег Россия, форум, яценюк, Северный поток 2

Вы сейчас просматриваете новость " Яценюк напомнил Европе, что энергетическая безопасность так же важна, как и военная". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Угроза транзиту газа через Украину: в Европе не верят, что "Северный поток – 2" заработает вовремя

Сегодня, 14:43

Представитель Еврокомиссии оценил перспективы российского газопровода

Помпео сообщил об итогах переговоров США и Германии по "Северному потоку – 2"

Вчера, 19:21

США пытались отговорить немцев от строительства газопровода

Новые правила ЕС ударят по "Северному потоку – 2" – эксперт

5 апреля, 11:30

Обновленная Газовая директива сделает газопровод не таким выгодным, считает специалист

В России отреагировали на обновленную Газовую директиву ЕС

4 апреля, 16:36

Чижов считает, что "Северный поток – 2" будет достроен в срок

Новый выход Виктории Бекхэм: вот это туфли (фото)

Наследие СССР, или Привычки россиян, которые всех раздражают

Медведева: «Стекло в ботинки не сыпала, но соперниц подставляла»

Как создать эффект дорогого ремонта за небольшие деньги

Почему некоторые пары умирают почти одновременно

"Сладкое лекарство": Что лечит черешня в организме человека

Забудьте о геле для интимной гигиены: гинеколог объяснила, почему

Остановите этот ад: Открытое письмо Алине Загитовой

"Мама его больше любила": в России девушка закопала в снег брата

Фото с места гибели украинской пулеметчицы на Донбассе
Загрузка...

Медреформе исполнился год: как росли зарплаты врачей и на что жалуются пациенты

Сегодня, 07:38

Для пациентов больше свободы, а в МЗ говорят о росте зарплат врачей

Страсти по выборам: врачи советуют украинцам остужать политические споры сексом и едой

Сегодня, 07:00

Психологи советуют медитацию, избегать "диванных дебатов" и говорить "стоп"

Проигрыш Украины в ВТО: причины и последствия

9 апреля, 08:02

Украина называла "транзитный конфликт" исключительно торговым спором, Россия – последствием напряженных отношений

Петр Порошенко: "На следующие пять лет я твердо усвоил свой урок"

9 апреля, 07:19

Гарант Конституции в эксклюзивном интервью в программе "Сегодня. Итоги с Олегом Панютой" на канале "Украина" рассказал о дебатах на НСК "Олимпийском", вынесенных выводах и готовности пройти тесты во Всемирном антидопинговом агентстве

Гонтарева "обрадовала" миллионы украинцев

Долгожданное лето разочарует украинцев: неутешительный прогноз

Европарламент принял убивающую РФ резолюцию и проиграл