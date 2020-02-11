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Кинопродюсер во главе Офиса президента: что нужно знать об Андрее Ермаке

11 февраля, 12:38

Как юрист Ермак занимался первыми в Украине законами о защите интеллектуальной собственности

Андрей Ермак Фото: Сегодня

Андрей Ермак Фото: Сегодня

Новыйглава Офиса президента Украины Андрей Борисович Ермак родился 21 ноября 1971 года в Киев. С 21 мая 2019 по 11 февраля 2020 года занимал должность помощника президента Украины. Юрист, кинопродюсер.

В 1995 году окончил Институт международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, где получил степень магистра по международному частному праву. В том же году получил Свидетельство о праве занятия адвокатской деятельностью.

В 1997 году основал Международную юридическую компанию, активно участвовал в разработке первых законодательных актов в сфере хозяйственного права и интеллектуальной собственности. Работал помощником народного депутата Украины, занимал пост президента общественной организации "Ассоциация предпринимателей города Киева".

21 мая 2019 Президент Украины Владимир Зеленский назначил Андрея Ермака своим помощником. Член Национального инвестиционного совета (с 21 июня 2019). Член Наблюдательного совета Государственного концерна "Укроборонпром" (с 7 октября 2019).

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Андрей Ермак

Андрей Ермак / Фото: Сегодня

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Встречи Ермака с личным адвокатом президента США Дональда Трампа Рудольфом Джулиани, которые состоялись в первых числах августа 2019-го в Мадриде, стали одним из поводов для политических противников Дональда Трампа обвинить его в давлении на Украину.

В сентябре 2019 года Ермак принимал участие в подготовке обмена удерживаемыми лицами между Россией и Украиной.

Является основателем Garnet International Media Group и продюсером фильмов "Сквот 32", "Правило боя" и "Граница". Член Украинской киноакадемии, член Европейской киноакадемии (2017).

Смотрите эксклюзивное интервью Андрея Ермака каналу "Украина 24".

Все подробности в спецтеме Богдан уволен, Ермак - новый глава ОП

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Источник: Сегодня

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