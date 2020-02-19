Кислица показал в СБ ООН фото бойца, убитого 18 февраля на Донбассе

Кислица с портретом Максима Хитайлова. Фото: ukraineun.org

Представитель Украины Сергей Кислица показал на заседании Совета Безопасности ООН портрет погибшего 22-летнего украинского бойца Максима Хитайлова в результате наступления боевиков на Донбассе 18 февраля.

"Нападение, совершенное в пятую годовщину трагедии в Дебальцево, является особенно циничным", – сказал он.

Дипломат рассказал мировому сообществу, что украинские вооруженные силы дали адекватный ответ на это наступление, совершенное российскими оккупационными силами с применением запрещенного "Минском" оружия.

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"Понятно, что Кремль продолжает придерживаться стратегии эскалации на Донбассе, что является грубым нарушением обязательств России, взятых ими в качестве участника Минских соглашений", – сказал Кислица.

Как сообщали новости "Сегодня", утром 18 февраля противник начал плотно крыть минометным огнем позиции украинской армии вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское и Хутор Вольный, а потом совершили попытку прорыва нашей обороны. Силы ООС дали достойный ответ, но большие потери были с обеих сторон. ВСУ потеряли одного бойца, еще трое ранены и двое получили контузию. У боевиков четыре погибших и шесть раненых. Стало также известно, что после тяжелых потерь враг цинично запросил режим тишины. Читайте все подробности с картами и видео о наступлении боевиков.

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/ Фото: Сегодня

В свою очередь президент Владимир Зеленский сделал заявление об атаке боевиков на Донбассе и дальнейших шагах Киева. Он четко дал понять, что провокация боевиков не изменит курс на приближение к миру.

В то же время в Кремле открестились от причастности России к атаке боевиков. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Москве об этом якобы ничего не знали.

Все подробности в спецтеме Наступление на Донбассе

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