Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,44
26,43

Кислица показал в СБ ООН фото бойца, убитого 18 февраля на Донбассе

19 февраля, 11:06

Кислица назвал циничным наступление боевиков под Золотым

Кислица с портретом Максима Хитайлова. Фото: ukraineun.org

Кислица с портретом Максима Хитайлова. Фото: ukraineun.org

Представитель Украины Сергей Кислица показал на заседании Совета Безопасности ООН портрет погибшего 22-летнего украинского бойца Максима Хитайлова в результате наступления боевиков на Донбассе 18 февраля.

"Нападение, совершенное в пятую годовщину трагедии в Дебальцево, является особенно циничным", – сказал он.

Дипломат рассказал мировому сообществу, что украинские вооруженные силы дали адекватный ответ на это наступление, совершенное российскими оккупационными силами с применением запрещенного "Минском" оружия.

Реклама

"Понятно, что Кремль продолжает придерживаться стратегии эскалации на Донбассе, что является грубым нарушением обязательств России, взятых ими в качестве участника Минских соглашений", – сказал Кислица.

Как сообщали новости "Сегодня", утром 18 февраля противник начал плотно крыть минометным огнем позиции украинской армии вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское и Хутор Вольный, а потом совершили попытку прорыва нашей обороны. Силы ООС дали достойный ответ, но большие потери были с обеих сторон. ВСУ потеряли одного бойца, еще трое ранены и двое получили контузию. У боевиков четыре погибших и шесть раненых. Стало также известно, что после тяжелых потерь враг цинично запросил режим тишины. Читайте все подробности с картами и видео о наступлении боевиков.

В тренде
Путин дал явный намек властям Украины: аналитик о наступлении на Донбассе
Владимир Путин. Фото: Heidi Levine/REUTERS

/ Фото: Сегодня

В свою очередь президент Владимир Зеленский сделал заявление об атаке боевиков на Донбассе и дальнейших шагах Киева. Он четко дал понять, что провокация боевиков не изменит курс на приближение к миру.

В то же время в Кремле открестились от причастности России к атаке боевиков. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Москве об этом якобы ничего не знали.

Все подробности в спецтеме Наступление на Донбассе

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Россия Донбасс сб оон Сергей Кислица

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Наступление боевиков на Донбассе: все подробности, карта и видео обстрелов
Наступление боевиков на Донбассе: все подробности, карта и видео обстреловПолитика
"Будьте осторожны при сделках с Россией": Пристайко припомнил Земану историю с ЯнуковичемПолитика
В Кремле объяснили, что за
В Кремле объяснили, что за "условие" Путин поставил Зеленскому по ДонбассуПолитика
Путин дал явный намек властям Украины: аналитик о наступлении на Донбассе
Путин дал явный намек властям Украины: аналитик о наступлении на ДонбассеПолитика
У Путина отреагировали на идею Зеленского о совместных патрулях на Донбассе
У Путина отреагировали на идею Зеленского о совместных патрулях на ДонбассеПолитика
У Путина прокомментировали наступление боевиков на Донбассе
У Путина прокомментировали наступление боевиков на ДонбассеПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...