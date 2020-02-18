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Атака боевиков на Донбассе: стало известно имя погибшего бойца

18 февраля, 13:56

Военнослужащему было всего 22 года

Фото: "Сегодня"

Фото: "Сегодня"

Во время наступления боевиков на Донбассе погиб гранатометчик Максим Хитайлов. Об этом нардеп Алексей Гончаренко написал в Telegram-канале.

"Сегодня утром в результате обстрела погиб гранатометчик 72 ОМБр Максим Хитайлов, 22 года", – говорится в сообщении.

Кроме того, четверо военнослужащих 72 бригады получили ранения.

Напомним, на Луганском направлении противник пошел на штурм позиций украинских военных. По состоянию на 10:30 бои в районе населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный закончились.

/ Фото: Сегодня

Бойцы ВСУ дали адекватный огневой ответ противнику и удержали полный контроль над ситуацией. Среди украинских защитников один погибший, четверо получили легкие ранения.

Позже в ВСУ уточнили потери врага. Как сообщил на брифинге по итогам заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины начальник Генштаба Вооруженных сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак, в результате ответного огня погибли четыре боевика оккупантов и еще шестеро были ранены.

Все подробности в спецтеме Наступление на Донбассе

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