Кличко: Мы делаем все, чтобы распространения коронавирусной инфекции не было

«За последнее время несколько сотен тысяч людей вернулись в Украину через Киев. Вероятность заболевания очень высока», - заявил Кличко

Киев сейчас готовится к пасхальным праздникам.

Об особенностях подготовки в условиях карантина рассказал мэр Киева Виталий Кличко в студии социально-политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", которое выходит в прямом эфире телеканала "Украина".

"Сейчас мы должны привыкнуть к новой жизни, к жизни в новых реалиях. Предлагаю каждому из вас оставаться дома, отпраздновать этот праздник в кругу семьи. За последнее время несколько сотен тысяч людей вернулись в Украину через Киев. Вероятность заболевания очень высока", – заявил Кличко.

"Мы готовы. Медицинская отрасль готова. Все медучреждения, специализирующиеся на инфекционных болезнях полностью оборудованы. Мы делаем все, чтобы распространения коронавирусной инфекции не было", – добавил он.

Ограничения на въезд в Киев, введенные в связи с распространением коронавируса, будут действовать до вечера воскресенья. На въездах в столицу обустроили санитарные пункты, чтобы мерить температуру всем, кто въезжает в город. Для этого правоохранители ограничили движение транспорта и на трассах даже образовались заторы.

Заметим, что в столичных больницах с подтвержденными тестами на инфекцию коронавируса, по состоянию на 17 апреля, находились 19 медиков.

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