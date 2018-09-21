Климкин предрек судьбу консула Венгрии в Берегово

Сегодня, 19:51

Матяш Силади ни при каких условиях не останется на своей должности, заявил министр иностранных дел Украины

Климкин предрек судьбу консула Венгрии в Берегово

Из-за скандала с выдачей паспортов жителям Закарпатья венгерский консул в Берегово Матяш Силади ни при каких условиях не останется на своей должности, заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Или венгры его забирают, четко признавая, что он делал – и это, на самом деле, наиболее конструктивный момент, и я готов предложить его господину Сийярто (министр иностранных дел Венгрии – ред.). Или, если не захотят, то, конечно, он поедет в Будапешт", – сказал он в эфире радио "НВ" 21 сентября, имея в виду, что Украина его вышлет.

Кроме того, Климкин планирует встретиться с Сийярто 26 сентября на полях саммита Генассамблеи ООН и обсудить ситуацию вокруг инцидента в Берегово.

"Пока мы это запланировали на 26. Будем в Нью-Йорке встречаться и обсуждать. Это не консульское дело, это чисто политическое дело", – отметил он.

Напомним, что Венгрия пригрозила замедлить европейскую и евроатлантическую интеграцию Украины, если венгерского консула вышлют из Берегово.

Кроме того, мы уже писали, что Павел Климкин признался в том, что украинским властям было известно о том, что Венгрия раздает паспорта жителям Закарпатья.
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Новое время

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