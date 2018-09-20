Выдача венгерских паспортов в Берегово: Климкин прокомментировал скандальное видео

На сегодняшний день у Венгрии есть два пути: доказать, что видео с выдачей в венгерском генеральном консульстве в г. Берегово на Закарпатье – фейк, или принять меры прямо сейчас.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, комментируя скандальное видео из генконсульства Венгрии в Берегово с выдачей венгерских паспортов гражданам Украины.

По мнению главы украинского внешнеполитического ведомства, "реально – только второе".

"Мы прекрасно знали, что это происходило в венгерском консульстве в Берегово, предупреждали наших венгерских коллег, но видео – это уже доказательство. На это доказательство молчать нельзя, на него нужно реагировать. Как это будем делать мы, я понимаю. Но этот консул поедет куда-то в Будапешт или в какой-то другой венгерский город. Но на самом деле он – винтик в этой всей дипломатической конструкции", – сказал Климкин в видеообращении, обнародованном в его Twitter-аккаунте.

Как заверил, глава МИД Украины, он искренне хочет помочь украинским гражданам венгерского происхождения, и лично много раз ездил на Закарпатье, много общался там с представителями местного населения и понимает, "когда у них на стенах весят часы с среднеевропейским временем (и, соответственно, венгерским), висит венгерский флаг как символ национальной идентичности, но тем не менее!".

"Для нас на самом деле есть только две опции: первая – настоящее сотрудничество, а вторая – дорогая в никуда. Я знаю, что мы должны делать. Выбор, конечно же, за нашими венгерскими коллегами, однако одну вещь мы будем проводить очень последовательно: там ежегодно будет больше Украины, именно в Берегово, и мы этого обязательно достигнем", – резюмировал Климкин.

Как сообщалось, ранее в украинском МИДе в комментарии сайту "Сегодня" сообщали, что отечественное внешнеполитическое ведомство ознакомлено с ситуацией в Берегово Закарпатской области с выдачей венгерских паспортов гражданам Украины и с принесением присяги украинцами на верность Венгрии, и данный вопрос сейчас находится на рассмотрении у профильных специалистов министерства. Причем, если эта информация подтвердится, Киев подготовит и озвучит официальную позицию по данной ситуации.

Напомним, накануне стало известно, что в консульстве Венгрии в Берегово гражданам Украины выдают венгерские паспорта, а сама процедура сопровождается торжествами в честь получения второго гражданства и инструкциями – не сообщать о получении документов украинской власти.

Консульство Венгрии в городе Берегово официально ситуацию пока никак не прокомментировало.

Также мы писали, что на Закарпатье выдано более 100 тысяч венгерских паспортов. Граждане Украины получали эти документы в основном до момента вступления в силу безвизового режима, привлекательность документов Венгрии была практичной.

Ранее посол Украины при НАТО Вадим Пристайко заявил, что Венгрия говорит с Украиной языком ультиматумов, когда требует отменить новый украинский закон об образовании.