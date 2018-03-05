Климкин и глава МИД Финляндии озвучили четкую позицию по "Северному потоку-2"

Проект строительства российского газопровода "Северный поток-2" должен соответствовать европейскому энергетическому законодательству. Об этом заявил министр иностранных дел Павел Климкин на пресс-конференции, где его поддержал в этом вопросе глава МИД Финляндии Тимо Сойни.

По словам главы МИД Украины, России нельзя позволить манипулировать этим проектом.

"Мы понимаем, что наши финские друзья имеют ограниченное влияние из-за того, что этот проект должен пройти не через территориальные воды, а через исключительную экономическую зону Финляндии. Для нас фундаментально важна поддержка в том, что этот проект должен в любом случае полностью подпадать под европейское энергетическое законодательство. Не может быть и речи об исключениях, которые позволят "Газпрому" манипулировать этим проектом", – сказал Климкин.

В свою очередь финский дипломат поддержал Климкина и подчеркнул, что к российскому проекту нужно серьезно относиться, поэтому его страна поддерживает соблюдение общепринятых правил.

"Именно поэтому к решению Стокгольмского арбитража необходимо относиться серьезно, и оно должно быть выполнено. Но, как сказал Павел, когда речь идет о "Северном потоке-2", это будет не в наших водах, не территориальных водах, а в своего рода экономических водах. Все это дело по "Северному потоку-2" надо серьезно воспринимать также, когда речь идет о Третьем энергетическом пакете в Европейском Союзе", – подчеркнул Сойни.

Напомним, не так давно на совместной с федеральным канцлером Австрии пресс-конференции Порошенко заявил, что российский газопровод "Северный поток-2" – исключительно политический проект, который не имеет экономического смысла.

Ранее старший научный сотрудник Института евро-атлантического сотрудничества в Киеве Андреас Умланд объяснил сайту "Сегодня", почему "Северный поток-2" развяжет руки России.

Компания Nord Stream 2 AG, которая является основным оператором газопровода Nord Stream, ранее заявила, что Германия разрешила строительство газопровода "Северный поток – 2". Речь идет о региональном разрешении, но компания расценивает его как сигнал о грядущем разрешении на строительство от властей Германии.

Решение было принято, несмотря на критическую позицию ЕС по проекту газопровода в обход Украины. В компании утверждают, что получение разрешений в остальных четырех странах вдоль маршрута газопровода – России, Финляндии, Швеции и Дании – идет по графику.