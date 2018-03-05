Климкин и глава МИД Финляндии озвучили четкую позицию по "Северному потоку-2"

Сегодня, 17:49

России нельзя позволить манипулировать этим проектом, отметили дипломаты

&quot;Северный поток-2&quot;. Фото: AFP
"Северный поток-2". Фото: AFP

Проект строительства российского газопровода "Северный поток-2" должен соответствовать европейскому энергетическому законодательству. Об этом заявил министр иностранных дел Павел Климкин на пресс-конференции, где его поддержал в этом вопросе глава МИД Финляндии Тимо Сойни.

По словам главы МИД Украины, России нельзя позволить манипулировать этим проектом.

"Мы понимаем, что наши финские друзья имеют ограниченное влияние из-за того, что этот проект должен пройти не через территориальные воды, а через исключительную экономическую зону Финляндии. Для нас фундаментально важна поддержка в том, что этот проект должен в любом случае полностью подпадать под европейское энергетическое законодательство. Не может быть и речи об исключениях, которые позволят "Газпрому" манипулировать этим проектом", – сказал Климкин.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В свою очередь финский дипломат поддержал Климкина и подчеркнул, что к российскому проекту нужно серьезно относиться, поэтому его страна поддерживает соблюдение общепринятых правил.

"Именно поэтому к решению Стокгольмского арбитража необходимо относиться серьезно, и оно должно быть выполнено. Но, как сказал Павел, когда речь идет о "Северном потоке-2", это будет не в наших водах, не территориальных водах, а в своего рода экономических водах. Все это дело по "Северному потоку-2" надо серьезно воспринимать также, когда речь идет о Третьем энергетическом пакете в Европейском Союзе", – подчеркнул Сойни.

Напомним, не так давно на совместной с федеральным канцлером Австрии пресс-конференции Порошенко заявил, что российский газопровод "Северный поток-2" – исключительно политический проект, который не имеет экономического смысла.

Ранее старший научный сотрудник Института евро-атлантического сотрудничества в Киеве Андреас Умланд объяснил сайту "Сегодня", почему "Северный поток-2" развяжет руки России.

Компания Nord Stream 2 AG, которая является основным оператором газопровода Nord Stream, ранее заявила, что Германия разрешила строительство газопровода "Северный поток – 2". Речь идет о региональном разрешении, но компания расценивает его как сигнал о грядущем разрешении на строительство от властей Германии.

Решение было принято, несмотря на критическую позицию ЕС по проекту газопровода в обход Украины. В компании утверждают, что получение разрешений в остальных четырех странах вдоль маршрута газопровода – России, Финляндии, Швеции и Дании – идет по графику.
Россия, Финляндия, Климкин, сойни, северный поток 2

Вы сейчас просматриваете новость "Климкин и глава МИД Финляндии озвучили четкую позицию по "Северному потоку-2"". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

УНИАН

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Экономика

Фото: president.gov.ua

"Северный поток - 2" опасен для Европы - Порошенко

Сегодня, 16:10

Совместные усилия Украины и Европы не позволят России и дальше пользоваться инструментами газового шантажа, уверен Порошенко

Экономика

Экологов беспокоит строительство на морском участке. Фото: gazprom.ru

Немецкие экологи объявили войну "Северному потоку - 2"

Сегодня, 10:33

Местная природоохранная организация при подерржке WWF надеется остановить строительство газопровода
Загрузка...

Экономика

Владимир Путин. Фото: AFP

Путин: "Северный поток-2" - не альтернатива транзиту газа через Украину

28 Февраля, 17:18

Президент России ждет от украинской стороны "экономического обоснования"

Экономика

Фото: AFP

В Госдепе рассказали, почему США выступают против газопровода "Северный поток-2"

22 Февраля, 09:05

Джон Салливан говорит, что Штаты выступают за независимое энергетическое будущее Украины    
Загрузка...