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Климкин назвал сроки, когда Украина может оказаться в ЕС

13 июня, 14:18

Министр также рассказал, какие есть проблемы на пути членства нашей страны в Европейском Союзе

Фото: Сегодня

На днях был развеян миф вступлении Украины в ЕС через пять лет, а теперь министр иностранных дел Павел Климкин объяснил, что членства в Европейском Союзе стоит ожидать в районе 2035 года. Хотя на этом пути будут серьезные преграды. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По его словам, в ближайшей перспективе скептическое отношение большинства стран-членов ЕС к потенциальному расширению вряд изменится к лучшему. Среди причин он отмечает желание объединенной Европы удержаться в зоне комфорта и благополучия, Brexit (если состоится), вопрос с расширением на Балканы, а также Россия, которая будет делать все, чтобы помешать евроинтеграции Украины.

"Конечно, если настроения внутри ЕС сбалансируются, балканские страны успешно интегрируются в 2025 году, а также другие звезды и планеты станут в благоприятные евроинтеграционные позиции, то после 2025 у нас появится реальный шанс получить европейскую перспективу. Напомню, что для этого требуется согласие всех стран-членов ЕС. Поэтому до тех пор должны реально прыгнуть выше головы, чтобы изменить Украину и украинцев. Затем начнутся предвступительные переговоры. Если проанализировать ретроспективу расширения ЕС в последние годы, увидим, что с момента подачи заявки на вступление до момента получения членства проходило в среднем 10-12 лет. И это при том, что никаких проблем с предоставлением европейской перспективы для них в целом не было. Поэтому считаем, здесь ничего сверхсложного, школьная арифметика: +/- 2035", – написал Климкин.

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Глав МИДа предупредил, что многие страны-члены ЕС будут максимально тщательно и даже предвзято проверять каждый шаг и достижение Украины. Он уточнил, что у европейцев примерно такие же цифры относительно перспективы членства Украины.

Как сообщали новости "Сегодня", недавно спикер Верховной Рады Андрей Парубий назвал оптимальные сроки для вступления Украины в ЕС. По его мнению, через 6-8 лет перед Украиной откроется "окно" больших возможностей, и объяснил, почему.

Ранее нам в комментарии эксперт-политолог Александр Палий называл основные преграды для вступления Украины в ЕС. Он отмечал, что на сегодня Киев пока что выполняет все требования Брюсселя относительно членства в рамках Соглашения об ассоциации.

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Тег ЕС, членство, Климкин, Европейский Союз

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Источник:

Сегодня

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