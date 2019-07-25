Климкин: Невозможно заключить соглашение с Путиным по Донбассу

Руководство РФ стремится навязать мысль о федерализации Украины, – Климкин

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что считает невозможным достижение договоренности с президентом России Владимиром Путиным относительно разрешения конфликта на Донбассе.

"Я считаю, что невозможно заключить соглашение с Путиным по Донбассу. Это невозможно. При этом, я говорю, что нам нужна какая-то ситуативная договоренность о прекращении огня, о прекращении этой горячей фазы войны, безусловно. Но заключить соглашение невозможно, поскольку Путин хочет, чтобы Украина, которой мы с вами хотим, не было", – сказал Климкин.

Дипломат отметил, что нынешнее руководство РФ стремиться навязать мысль о федерализации Украины как о реалистичном сценарии разрешения конфликта.

Климкин убежден, что федерализация станет концом для украинского государства.

Ранее в Киеве прошел марш за освобождение заложников Кремля.

Напомним, Международный трибунал по морскому праву постановил, что Россия должна немедленно освободить 24 украинских моряков и три судна, захваченных 25 ноября прошлого года.

Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что Москве давно пора освободить три украинских корабля – "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" – и 24 украинских моряков, захваченных в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года.

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