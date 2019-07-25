Климкин: Невозможно заключить соглашение с Путиным по Донбассу
Руководство РФ стремится навязать мысль о федерализации Украины, – Климкин
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что считает невозможным достижение договоренности с президентом России Владимиром Путиным относительно разрешения конфликта на Донбассе.
"Я считаю, что невозможно заключить соглашение с Путиным по Донбассу. Это невозможно. При этом, я говорю, что нам нужна какая-то ситуативная договоренность о прекращении огня, о прекращении этой горячей фазы войны, безусловно. Но заключить соглашение невозможно, поскольку Путин хочет, чтобы Украина, которой мы с вами хотим, не было", – сказал Климкин.
Дипломат отметил, что нынешнее руководство РФ стремиться навязать мысль о федерализации Украины как о реалистичном сценарии разрешения конфликта.
Климкин убежден, что федерализация станет концом для украинского государства.
Ранее в Киеве прошел марш за освобождение заложников Кремля.
Напомним, Международный трибунал по морскому праву постановил, что Россия должна немедленно освободить 24 украинских моряков и три судна, захваченных 25 ноября прошлого года.
Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что Москве давно пора освободить три украинских корабля – "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" – и 24 украинских моряков, захваченных в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года.
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