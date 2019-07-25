Сделать стартовой
25,49
28,33
УКР
Главная Больше  Новости политики

Климкин: Невозможно заключить соглашение с Путиным по Донбассу

25 июля, 22:31

Руководство РФ стремится навязать мысль о федерализации Украины, – Климкин

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что считает невозможным достижение договоренности с президентом России Владимиром Путиным относительно разрешения конфликта на Донбассе.

"Я считаю, что невозможно заключить соглашение с Путиным по Донбассу. Это невозможно. При этом, я говорю, что нам нужна какая-то ситуативная договоренность о прекращении огня, о прекращении этой горячей фазы войны, безусловно. Но заключить соглашение невозможно, поскольку Путин хочет, чтобы Украина, которой мы с вами хотим, не было", – сказал Климкин.

Дипломат отметил, что нынешнее руководство РФ стремиться навязать мысль о федерализации Украины как о реалистичном сценарии разрешения конфликта.

Климкин убежден, что федерализация станет концом для украинского государства.

Читайте также

Ранее в Киеве прошел марш за освобождение заложников Кремля

Напомним, Международный трибунал по морскому праву постановил, что Россия должна немедленно освободить 24 украинских моряков и три судна, захваченных 25 ноября прошлого года.

Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что Москве давно пора освободить три украинских корабля – "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" – и 24 украинских моряков, захваченных в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года.


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Донбасс, соглашение, Климкин, федерализация

Вы сейчас просматриваете новость " Климкин: Невозможно заключить соглашение с Путиным по Донбассу". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Интерфакс

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Если федерализация пройдет в Молдове, следующей будет Украина – эксперт

20 июля, 08:25

Политолог объяснил, почему любые колебания Кишинева в сторону Москвы неприемлемы для Киева

Эксперт рассказал, для чего Москва продвигает федерализацию Украины и Молдовы

12 апреля, 14:52

Окончательная цель Кремля – независимость Донбасса и Приднестровья, считает молдавский эксперт

Порошенко заявил, что не допустит федерализации Украины

27 августа 2018, 17:29

Президент подчеркнул, что благодаря программе децентрализации местные общины получают огромные права, а власть становится ближе к гражданину

На Буковине появились сторонники "федерализации" Украины

8 июня, 09:16

За расширение полномочий местного самоуправления выступает половина опрошенных

Ученые вычислили 10 самых красивых женщин мира

Что терпеть не могут разные знаки Зодиака

Медики назвали самые "вредные" каши

Почему соль – не «белая смерть», и чем она полезна

Джанабаева показала, каким красавцем растет ее сын от Меладзе

Узнайте, действительно ли полезен зеленый лук

На что способно обычное дегтярное мыло

Удивительные свойства обычного дегтярного мыла

Ученые: завтрак пропускать опасно

Как обмануть вечерний голод: 6 простых уловок

Горбачев признался по чьему приказу развалил СССР

Раскрыта тайна Терешковой и Гагарина, которую скрывали полвека

Без казака, вил и Яроша: кого из давно привычных лиц не будет в новой Верховной Раде

24 июля, 07:51

Раду ожидает обновление элит и "9-й вал" социальных ожиданий

"Украинцы, которые жалуются на бедность, не были в реально бедных странах": интервью с Ольгой Купец

24 июля, 07:37

"Когда я вернулась в Украину, я себе сказала – никогда в жизни я не буду называть нашу страну бедной", – рассказывает экономист

Гибель Boeing МН-17: как продвигается расследование и меняется ли поведение России

24 июля, 07:11

РФ не признала вину в падении Boeing, но якобы готова выплатить компенсации негласно

Пенсия и льготы уходят в онлайн: когда заработает новая система господдержки граждан

23 июля, 07:37

Пенсию и льготы можно будет оформить не выходя из дома

Бег - самый рекомендуемый вид спорта при варикозе

Первые признаки деменции можно обнаружить с помощью теста

Ученые назвали лучший вид спорта после 40 лет
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь