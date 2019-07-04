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Климкин объяснил последнее заявление Путина по Украине

4 июля, 17:53

Министр связал слова хозяина Кремля итальянской газете и созыв Россией Совбеза ООН с одним важным событием

Фото: Сегодня

Министр иностранных дел Павел Климкин объяснил, президент РФ Владимир Путин высказываниями о неком "неонацизме" в Украине и созывом Совбеза ООН из-за украинского "языкового закона" пытается повлиять на ситуацию в Украине во время парламентских выборов. Об этом он написал в Facebook.

"Я много раз говорил, что попытки вмешательства России в наш избирательный процесс будут мощными накануне парламентских и местных выборов, а не президентских. Или у кого-то есть сомнения, что означает стремление Российской Федерации созвать Совет безопасности ООН в отношении нашего закона о языке буквально за несколько дней до выборов? Или только обнародовано решение об увеличении масштабов раздачи российских паспортов у нас, в Украине", – написал он.

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Климкин также отреагировал на новые высказывания российского президента по Украине.

"А еще почитайте интервью российского президента итальянской Corriere della Sera. Судя по стилю, интервью серьезно редактировали и "дотачивали". Говоря об Украине, среди наших вроде вызовов, Путин вспоминает межконфессиональные отношения и, как он выражается, "разгул неонацизма". Ждем попыток обсуждения этих вопросов на международных площадках или "тематических" провокаций. А, скорее всего, и того, и другого", – подчеркнул министр.

Как сообщали новости "Сегодня", в интервью газете Corriere della Sera Путин снова влез во внутренние дела Украины: заговорил о Донбассе и церкви, придумал "неонацизм". Хозяин Кремля перед итальянским СМИ заговорил штампами кремлевской пропаганды.

Кроме того, ответили Путину и у Зеленского по сепаратистам на Донбассе. В этом же интервью российский лидер перекрутил слова президента Украины, заявив, что Владимир Зеленский считает жителей ОРДЛО сепаратистами. Но советник команды президента по политическим вопросам Никита Потураев четко объяснил хозяину Кремля разницу между жителями ОРДЛО и боевиками.

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Тег Россия, выборы, Путин, Климкин

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Сегодня

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