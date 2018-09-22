Климкин предупредил о гибридной угрозе России на Закарпатье
По мнению главы МИД, на Закарпатье нужно решительно строить собственную "логику поведения с национальными меньшинствами"
Закарпатье является рискованным регионом с точки зрения гибридного влияния на регион соседних стран, заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин. Об этом министр отметил в интервью Радио НВ.
"Я считаю, что Закарпатье – это очень рискованный регион с точки зрения гибридных методов. И мы в это должны вложиться (в противодействие гибридным угрозам), иначе создадим ситуацию, что нам это будет стоить все больше", – сказал Климкин.
Глава МИД подчеркнул, что на Закарпатье нужно решительно строить собственную "логику поведения с национальными меньшинствами".
Он добавил, что это серьезная задача, и она должна касаться также других регионов Украины, где есть национальные меньшинства, ведь ситуацию может использовать в свою пользу Россия.
"Есть и другие регионы, где у нас есть национальные меньшинства: румынское, болгарское. Мы прекрасно понимаем, как Россия работает среди румынского и болгарского меньшинства. Россия может и будет совершенствоваться в применении гибридных методов. Нужна последовательная и четкая политика в отношении всех этих регионов", – отметил Климкин.
Напомним, Климкин назвал "профанацией" переговоры в Минске.
Также мы писали, что Климкин предрек судьбу консула Венгрии в Берегово. Матяш Силади ни при каких условиях не останется на своей должности, заявил министр иностранных дел Украины.
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