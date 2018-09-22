Климкин предупредил о гибридной угрозе России на Закарпатье

Сегодня, 05:24

По мнению главы МИД, на Закарпатье нужно решительно строить собственную "логику поведения с национальными меньшинствами"

Фото: AFP
Фото: AFP

Закарпатье является рискованным регионом с точки зрения гибридного влияния на регион соседних стран, заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин. Об этом министр отметил в интервью Радио НВ.

"Я считаю, что Закарпатье – это очень рискованный регион с точки зрения гибридных методов. И мы в это должны вложиться (в противодействие гибридным угрозам), иначе создадим ситуацию, что нам это будет стоить все больше", – сказал Климкин.

Глава МИД подчеркнул, что на Закарпатье нужно решительно строить собственную "логику поведения с национальными меньшинствами".

Он добавил, что это серьезная задача, и она должна касаться также других регионов Украины, где есть национальные меньшинства, ведь ситуацию может использовать в свою пользу Россия.

"Есть и другие регионы, где у нас есть национальные меньшинства: румынское, болгарское. Мы прекрасно понимаем, как Россия работает среди румынского и болгарского меньшинства. Россия может и будет совершенствоваться в применении гибридных методов. Нужна последовательная и четкая политика в отношении всех этих регионов", – отметил Климкин.

Напомним, Климкин назвал "профанацией" переговоры в Минске.

Также мы писали, что Климкин предрек судьбу консула Венгрии в Берегово. Матяш Силади ни при каких условиях не останется на своей должности, заявил министр иностранных дел Украины.
Россия, Закарпатье, Климкин, Павел Климкин

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