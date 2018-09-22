Климкин назвал "профанацией" переговоры в Минске

На сегодня в рамках "Минска" обсуждаются только самые базовые вопросы безопасности, отметил министр

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин раскритиковал переговоры в рамках Минской площадки.

"Никакого Минского формата нет, есть минская площадка. То, что происходит в Минске на сегодня – это, в основном, профанация. За исключением минимально возможного обсуждения вопросов безопасности, вопросов освобождения заложников, какие-то вопросы, связанные с гуманитарными очень человеческими вещами о том, как помочь нашим гражданам на оккупированных территориях", – отметил министр в интервью "Радио НВ".

Напомним, 19 сентября украинская сторона в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе призвала представителей Российской Федерации остановить процесс подготовки фарса с незаконными выборами на Донбассе, которые Кремль планирует провести 11 ноября. При этом, представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Ирина Геращенко рассказала, как представитель Кремля в Минске признал присутствие РФ на Донбассе.

Напомним, что на предыдущей встрече Трехсторонней контактной группы украинская делегация отказалась почтить минутой молчания память погибшего главаря т.н. "ДНР" Александра Захарченко.

Также мы писали о конфликте Петра Порошенко и Владимира Путина на встрече в "нормандском формате".

Кроме того, вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко рассказала о нежелании Путина менять заложников.