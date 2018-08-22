Климкин прокомментировал идею прекратить пассажирское сообщение с Россией

Многие из украинцев ездят в Россию не потому, что им она нравится, сказал министр

Министр иностранных дел Павел Климкин так и не дал четкий ответ, стоит ли прекращать пассажирское сообщение Украины с Россией.

Отвечая на вопросы журналистом, он сказал, что не стоит называть предателями тех украинцев, которые ездят в Россию.

"Если мы говорим, что такого сообщения не должно быть, а все те сотни тысяч и миллионы украинцев, которые ездят, каким образом мы к ним относимся? Что, мы должны назвать их предателями? Или мы должны вообще понять реальность, и эта реальность заключается в том, что мы находимся в состоянии войны с Российской Федерацией. Но эта война – это война за распад империи. И мы имеем, даже сейчас, во время войны, миллионы украинцев, которые находятся на территории России. Многие из тех украинцев ездят в Россию не потому, что им нравится Россия", – сказал Климкин и подчеркнул, что люди являются патриотами, но ездят РФ к родственникам.

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Однако министр так и не дал четкий ответ, поддерживает ли он инициативу Министерства инфраструктуры о прекращении железнодорожного сообщения с РФ.

"Поэтому честно должны посмотреть на эту проблему в общем, а не путем политических лозунгов. Я готов обсуждать эту проблему, но эта проблема должна быть решена именно в контексте борьбы с Россией как агрессором, и понимая, что люди не должны страдать. Мы должны понять, каким образом контролировать: кто ездит и как ездит. Но нужно посмотреть на все аспекты", – подчеркнул Климкин.

Напомним, Украина может отменить поезда в Россию. Министр инфраструктуры Владимир Омелян в начале августа рассказал, что Украина рассматривает вариант закрытия железнодорожного сообщения с Москвой.

В свою очередь в России рассказали, чем для Украины грозит прекращение ж/д-сообщения с РФ. Министр транспорта РФ Евгений Дитрих заявил, что в случае, если Украина отменит пассажирское железнодорожное сообщение с Россией, российская сторона примет ответные меры.