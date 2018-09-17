Климкин рассказал, что нужно сделать для прекращения действия Договора о дружбе с Россией

Сегодня, 13:54

В ближайшее время в Раде будет зарегистрирован законопроект о прекращении действия этого документа

Павле Климкин. Фото: GETTY
Павле Климкин. Фото: GETTY

Для прекращения "большого договора" о дружбе с Российской Федерацией недостаточно отправить сообщение об этом в Москву – дать свое согласие должна также Верховная рада. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин на заседании Евроатлантического форума в Киеве.

Министр признал, что для прекращения ныне действующего Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией, подписанного в 1997 году, понадобится решение парламента, поскольку 20 лет назад этот договор был ратифицирован в парламенте.

В связи с этим в ближайшее время в Раде будет зарегистрирован законопроект о прекращении действия этого документа. "Мы в общем пакете (о непродлении договора) подали проект этого документа", - заявил он.

Как известно, нотификация о том, что договор не будет продлен, должна быть передана на адрес РФ до конца сентября. Однако Климкин настаивает, что Рада может проголосовать и позже.

"Все юристы и не только наши говорят, что мы не привязаны во времени к моменту нашего уведомления, но привязаны к моменту действия договора", – пояснил он.

Договор был подписан 31 мая 1997 сроком на 10 лет (с последующей автоматической пролонгацией документа, если стороны не выскажутся против). Он вступил в силу 1 апреля 1999 года.

Действие договора автоматически продлевается на последующие десятилетние периоды, если ни одна из сторон не заявит о своем желании прекратить его действие не менее чем за шесть месяцев до истечения очередного десятилетнего периода.

Согласно договору, между Украиной и Российской Федерацией закреплялся принцип стратегического партнерства, признание нерушимости существующих границ, уважения территориальной целостности и взаимного обязательства не использовать свою территорию в ущерб безопасности другой стороны.

Сегодня, 17 сентября, президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны "О Договоре о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией" от 6 сентября, о чем говорится на сайте главы государства.

Как известно, экс-президент Леонид Кучма считает, что денонсировать договор о дружбе с Россией стоило еще в 2014 году.
Россия, Украина, Климкин, договор о дружбе

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Источник:

Европейская правда

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