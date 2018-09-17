Порошенко расторг Договор о дружбе с Россией

Сегодня, 13:15

Президент ввел в действие решение СНБО "О Договоре о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией"

Фото: president.gov.ua
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны "О Договоре о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией" от 6 сентября, о чем говорится на сайте главы государства.

Ранее СНБО поддержал предложение министерства иностранных дел Украины прекратить действие подписанного 31 мая 1997 года договора о дружбе с Россией. Кроме того, во внешнеполитическом ведомстве предлагали вынести эту инициативу на согласование с президентом.

Согласно решению СНБО, МИД должен проинформировать ряд международных организаций (ООН, ОБСЕ и другие) о желании Украины расторгнуть Договор о дружбе и сотрудничестве с Россией и основаниях этого решения.

"На заседании Совета нацбезопасности и обороны "было согласовано позицию государства по не продолжение Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией", – сообщают на сайте.

Ранее стало известно, что официально Москву уведомят об этом решении до 30 сентября, а Порошенко внесет в парламент соответствующий законопроект.

Кроме того, как уже мы писали, экс-президент Леонид Кучма считает, что денонсировать договор о дружбе с Россией стоило еще в 2014 году.

Также мы писали, что договор критикуют и по другую сторону границы – в России его назвали бессмысленным.
Порошенко, Украина, договор о дружбе, расторжение

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"Сегодня"

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