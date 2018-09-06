Порошенко: Официально уведомим Россию о непродлении Договора о дружбе

Украина уведомит Россию до 30 сентября о непродлении Большого договора с Россией о дружбе и сотрудничестве. Об этом заявил на заседании Совета национальной безопасности и обороны президент Петр Порошенко.

"Срок действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ истекает 31 марта 2019 года. Чтобы он не продолжился автоматически, до 30 сентября должны официально сообщить России о нашем нежелании его пролонгировать", – сказал Порошенко.

Глава государства добавил, что в кратчайшие сроки Киев направит ноту российской стороне.

Напомним, на днях глава государства уже говорил, что Большой договор о дружбе с РФ не разрывается, а прекращает свое действие. По его словам, принятие соответствующего решения является исключительно компетенцией президента Украины. "Подчеркиваю, что он (договор. – Ред.) не разрывается, поскольку это сложная и долгая процедура, а он прекращает свое действие в связи с непродлением".

Кроме того, заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль объяснила, почему Украине нельзя разрывать Договор о дружбе с РФ. Разрыв соглашения может окончательно снять Россию с любых тормозов, считает она.

В свою очередь в Москве, говоря о намерениях Киева, признали, что отношения с Украиной – хуже некуда. "Даже в условиях этого глубочайшего кризиса было бы неразумно предпринимать какие-то шаги, которые нанесут дополнительный ущерб народам двух стран", – скзаал спикер Кремля Дмитрий Песков.

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Российской Федерацией и Украиной (т.н. "Большой договор"), в котором закреплялся принцип стратегического партнерства, признания нерушимости существующих границ, уважения территориальной целостности и взаимного обязательства не использовать свою территорию в ущерб безопасности друг друга, был подписан в 1997 году. В 2008 году соглашение было автоматически продлено на 10 лет. То есть в этом году заканчивается срок действия договора.