Климкин рассказал, как отказался от предложения Порошенко

Министр заявил, что никогда не был частью политических сил экс-президента Украины

Павел Климкин и Петр Порошенко. Фото: Сегодня

Министр иностранных дел Павел Климкин, рассказывая о своем политическом будущем, отметил, что отказался баллотироваться в Верховную Раду по списку партии "Европейская солидарность".

Об этом он сказал в блиц-интервью "Українським новинам".

По его словам, лидер политической силы, пятый президент Украины (2014-2019 гг.) Петр Порошенко предлагал ему вместе идти на выборы.

"Я никогда не собирался идти в список "Европейской солидарности". Я никогда не был политической частью БПП. Я работал на внешнеполитическом направлении, но к этому (политической силе Порошенко) никакого отношения не имел. Бывший президент мне предлагал присоединиться, но это никогда не было моим желанием", – сказал Климкин.

Министр также отметил, что планировал баллотироваться в депутаты по мажоритарному округу на левобережной части Киева, где проживает. Но в итоге он отказался от идеи стать депутатом Рады.

Как сообщали новости "Сегодня", Климкин уходить в "политический отпуск". По его словам, именно сейчас пришло время строить настоящую политическую команду.

А тем временем стало известно, кто возглавит МИД в отсутствие Климкина.

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