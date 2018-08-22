Климкин рассказал, когда будет следующая встреча в "нормандском формате"

В ближайшее время встреч может быть две, но вторая зависит от первой. Министр объяснил ситуацию

Новая встреча в "нормандском формате" пройдет в сентябре на уровне политических директоров, после чего могут встретиться и главы министерств иностранных дел. Об этом заявил журналистам глава МИД Украины Павел Климкин.

По его словам, вторая возможная встреча уже на уровне главы МИД будет зависеть от переговоров политических директоров.

"В сентябре состоится еще одна встреча – сначала политических директоров для обсуждения концепции миротворчества. Я говорил буквально пару дней назад с немецким министром иностранных дел (Гайко Маасом). В последующие дни буду говорить с Жан-Ивом Ле Дрианом, французским министром. Мы думаем о том, стоит ли после этой встречи непосредственно организовать контакт на министерском уровне. Если мы будем видеть, что есть достаточно важных пунктов для обсуждения, а главное, что мы должны продвинуться, будем говорить", – сказал Климкин.

Министр подчеркнул, что сейчас есть много идей относительно встречи в "нормандском формате", в том числе встретиться в рамках Генассамблеи ООН.

"Но сейчас мы работаем над ключевыми вопросами – это безопасность, это освобождение наших ребят, и политзаключенных, и заложников, и конечно, как мы видим последовательность развертывания миротворческой операции и ее мандат", – подчеркнул глава МИД Украины.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров называл условия по Донбассу для проведения встречи "нормандской четверки". Россия настаивает на реализации процесса по разведению сил и средств на Донбассе у населенных пунктов Петровское, Золотое и Станица Луганская, так как без этого не может быть новой встречи.

Напомним, 26 июля в Берлине состоялась первая встреча политических директоров министерств иностранных дел стран "нормандской четверки", которые обсудили вопрос миротворцев ООН на Донбассе. Украина, как и прежде, настаивала на том, что мандат миссии должен распространяться на всю временно оккупированную территорию.