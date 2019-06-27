Климкин рассказал о "российском разводе" и показал ноту МИД РФ

Министр уверен, что нота российского МИД была лишь уловкой и Кремль не собиралась освобождать украинских моряков

Фото: Сегодня

Обратившись к Украине с дипломатической нотой об освобождении 24 военнопленных моряков, Россия подложила ловушку для Киева.

Так считает министр иностранных дел Украины Павел Климкин, рассказав на своей странице в Facebook о "скрытых мотивах РФ".

"Хотя, почему скрытые? Россия и не скрывает, что не хочет выполнять решение Международного трибунала по морскому праву. Вместо этого она: а) требует от нас признать, что наши моряки могли совершить преступление, б) склоняет нас к признанию правомерности судебного процесса над ними по российскому законодательству, в) приглашает прогнуться перед уголовно-процессуальным кодексом РФ, а заодно и косвенно признать оккупацию Крыма", – заявил министр, приложив как ноту МИД РФ, так и ответ украинского МИД.

Нота МИД РФ. Фото: facebook.com/pavloklimkin.ua

Нота МИД РФ. Фото: facebook.com/pavloklimkin.ua

Климкин напомнил, что Россия могла бы без проблем завершить все внутренние процессы для освобождения моряков, но вместо этого захотела поймать украинские власти в ловушку.

"К сожалению, похоже, что кто-то в Офисе Президента банально попался. Повестись на российский дипломатический развод – это опорочить моряков, которые, уже 6 месяцев в российском суде с достоинством настаивают на том, что Россия не вправе их судить", – добавил Климкин.

Нота-ответ МИД Украины. Фото: facebook.com/pavloklimkin.ua

Нота-ответ МИД Украины. Фото: facebook.com/pavloklimkin.ua

При этом он уверен, что даже в том случае, если Украина согласилась бы на условия Кремля, моряков бы не вернули.

"Решение Международного трибунала однозначно: Россия обязана немедленно и безусловно освободить моряков и корабли", – напомнил он.

Глава МИД Украины отметил, что в ноте-ответе была изложена позиция, которую Киев и его международные партнеры отстаивают с самого первого для российского плена моряков.

Напоследок он выразил недоумение, почему президент Владимир Зеленский, который на сегодняшнем брифинге эмоционально раскритиковал Климкина за то, что он не согласовал с ним ответ Кремлю, не высказал ему все претензии лично.

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