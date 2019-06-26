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Россия дала циничный ответ на требование освободить пленных украинских моряков

26 июня, 19:05

В Москве хотят, чтобы Украина сама продолжала судить моряков

Фото: AFP

Россия не выполнила приказ Международного трибунала по морскому праву от 25 мая 2019 и продолжает незаконно удерживать 24 украинских моряков – членов экипажей военных кораблей "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу".

Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест по этому поводу, сообщает пресс-служба нашего внешнеполитического ведомства.

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25 июня МИД Украины получил ноту Министерства иностранных дел Российской Федерации, в которой содержится циничное предложение о предоставлении украинской стороной письменных гарантий участия Украины в продолжении уголовного преследования украинских моряков в соответствии с российским законодательством.

В Киеве считают это предложение Москвы неприемлемым и обостряющим спор между Украиной и Россией по иммунитету военных кораблей. Об этом украинская сторона уже проинформировала Международный трибунал по морскому праву.

"В этой связи требуем от России без каких-либо дальнейших условий выполнить приказ Международного трибунала по морскому праву и безотлагательно освободить захваченных 24 украинских моряков", – говорится в заявлении МИД Украины.

Ранее сообщалось, что Россия обвиняет украинских моряков в якобы незаконном пересечении госграницы РФ в оккупированном Крыму, в то же время нападение на украинские корабли произошло в международных водах Черного моря.

Напомним, министр иностранных дел Украины Павел Климкин подписал письма министрам иностранных дел стран G20 и ЕС, призвав на встрече "двадцатки" в Осаке применить все возможные рычаги для влияния на РФ и освобождения украинских моряков.

Новости "Сегодня" также сообщали, что 25 июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия отказывается выполнить требование Международного трибунала по морскому праву.


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Тег Россия, Украина, пленные моряки, Азовский кризис

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