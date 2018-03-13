Климкин резко ответил на идею Собчак провести новый референдум в Крыму

Министр иностранных дел Павел Климкин не верит, что кандидат в президенты РФ Ксения Собчак собралась посетить оккупированный Крым не для ведения предвыборной кампании, а также против проведения нового референдума, который предложила журналист. Об этом он сказал журналистам.

"Речь идет не о каком-то личностном моменте. Во-первых, когда кандидат в президенты (РФ) за неделю до выборов едет на территорию оккупированного Крыма, где выборы по определению нелегитимные и ее фамилия все же должна быть в этих бюллетенях и она за это несет ответственность. Но когда она с кем-то там встречается, хотя и не развешивает там плакаты и не выступает на митинге, это является частью предвыборной кампании? И это освещается МИДом. Как по мне, безусловно. Она может въезжать на территорию оккупированного Крыма в соответствии с украинским законом. Конечно, разговаривая с теми, кто там есть. Но говорить, что въезжая за неделю туда, встречаясь там с кем-то и говорить, что это не часть предвыборной кампании, как по мне, это, по меньшей мере, странно. Поэтому опять же ничего личностного", – сказал министр.

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Климкин резко раскритиковал идею Собчак провести новый референдум в Крыму, чтоб определить, кому достанется полуостров – России или Украине.

"Но на самом деле проблема намного глубже. Что говорит госпожа Собчак? Она в 2014 году сказала, что оккупация Крыма это блестяще проведенная операция, которая до сих пор на ее Twitter есть. Но что она делает сейчас? Говоря, что произошло нарушение международного права, она не говорит, что это нарушение нужно исправить. Наоборот она пытается заниматься какими-то манипуляциями, предлагая мифический референдум под каким-то контролем только на территории оккупированного Крыма. Кто по определению верит в честный референдум на территории оккупированного Крыма? Поэтому такие предложения по определению опасны. И если это ее искренняя позиция, будем разговаривать. Но снова говорю, что ни на какие трюки, которые легетимизируют оккупацию Россией Крыма, мы по определению не пойдем. Любые референдумы, если они проводятся, они проводятся только во всей нашей Украине. То, что она продвигает, является чрезвычайно опасным. Пусть приезжает сюда. Может она получит какую-то эмоцию и изменит свое мнение", – подчеркнул МИД Украины.

Климкин добавил, что Крым будет возвращен и ни на какие такие трюки России Украина не пойдет.

Напомним, недавно Ксения Собчак предложила решение проблемы аннексии Крыма. По ее словам, нужно провести новый референдум для определения статуса полуострова, но уже под международным контролем.

Ранее президент Украины Петр Порошенко оценил вероятность нового референдума в Крыму. Президент объяснил, что для начала обсуждения данного вопроса нужно, как минимум, чтобы Россия освободила Крым.