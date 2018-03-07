Кому достанется Крым – Украине или России: Собчак предложила решение проблемы

Кандидат в президенты России и журналист Ксения Собчак называет псеводреферендум 2014 года в оккупированном Крыму незаконным и считает, что нужно провести новый плебисцит для определения статуса полуострова, но уже под международным контролем.

Такое мнение она высказала в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

По ее словам, оккупация украинского полуострова больно бьет по России.

"Когда я скажу, вот вернем Крым Украине. Нет, я такого не скажу. Потому что я действительно знаю и понимаю, что есть люди, и это тоже правда, с которыми мы должны считаться. Которые хотят в Крыму быть уже частью России, им уже даны эти обещания. Их уже сделали частью России, уже им выдали российские паспорта. И, несмотря на то, что я лично считаю, что это незаконно, несправедливо, что для России это несет огромное количество ущерба и для всех остальных жителей России это только лишние деньги, которые мы теперь тратим на Крым. Это обнищание страны, это санкции, это огромное количество последствий, которые мы будем расхлебывать", – рассказал Собчак.

Журналист предложила провести новый референдум по статусу Крыма, но уже международный – с участием россиян и украинцев и под международным наблюдением.

"Я предлагаю следующий вариант. Нужно, первое – поставить заново вопрос о законности присоединения Крыма. Этот вопрос просто заново должен возникнуть в повестке. Нельзя вот как сейчас считать, что этот вопрос решен и любое высказывание на эту тему экстремистское. Второе – мы должны собрать разных экспертов по этой теме и решить, как дальше действовать. Либо, с моей точки зрения есть несколько вариантов решения этой проблемы. Либо это международный референдум, с участием, как жителей России, так и жителей Украины. Раз уж мы оказались в такой ситуации. Потому что само условие "референдума" (в 2014 году) было нарушено. Соответственно нужно провести еще один референдум уже под международным наблюдением, под минимум полгода даденных на агитацию с обеих сторон", – объяснила кандидат в президенты РФ.

Также Собчак предложила еще один вариант – материальная компенсация, взятие в аренду Крыма под определенные гарантии и за определенную контрибуцию.

Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко оценил вероятность нового референдума в Крыму. Президент объяснил, что для начала обсуждения данного вопроса нужно, как минимум, чтобы Россия освободила Крым.

В то же время спецпредставитель США по Украине Курт Волкер рассказывал, когда Россия заплатит Украине за войну и аннексию. По его словам, компенсация за агрессию будет возможно после окончания войны на Донбассе.

Крым был незаконно аннексирован Россией в марте 2014 г. после проведения "референдума", не признанного ни Украиной, ни мировым сообществом. В том числе "крымский референдум" не признает и ООН.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 г. началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 г. президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций.