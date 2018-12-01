Климкин: Российским судам могут запретить заходить в некоторые порты

Сегодня, 04:00

Министр отметил, что есть много идей санкций в отношении РФ, и они не являются исключительно экономическими

Павел Климкин. Фото: AFP
Павел Климкин. Фото: AFP

Из-за агрессии России против Украины в Керченском проливе рассматривают разные варианты международных санкций, в том числе запрет российским судам из Азовского и Черного морей заходить в некоторые порты, сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Санкции бывают разные. Одна из идей, о которых мы говорим, – не запускать в некоторые порты российские суда, которые идут из Азова или Черного моря. Или пускать не все. И ограничить все возможные контакты, которые в принципе возможны", – сказал он в эфире телеканала "Интер" в пятницу вечером.

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Министр отметил, что есть много идей санкций в отношении РФ, и они не являются исключительно экономическими.

По его словам, работа по подготовке санкций идет, однако когда они будут введены, глава МИД затруднился сказать.

Между тем он высказал надежду, что пакеты санкций США против России будут усилены.

Ранее  генеральный секретарь немецкой партии "Христианско-демократический союз" Аннегрет Крамп-Карренбауэр, комментируя захват Россией украинских кораблей, заявила, что Европейскому Союзу и США стоит рассмотреть возможность закрытия своих портов для российских судов идущих из Азовского моря. 

Как известно, Климкин анонсировал "несколько пакетов серьезных санкций" за российскую агрессию в Керченском проливе.
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Источник:

Интерфакс-Украина

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