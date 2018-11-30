Гройсман призвал к зеркальным действиям против России

Премьер убежден, что против Кремля необходимы более жесткие санкции Евросоюза

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман призвал Евросоюз ввести более жесткие санкции против Кремля после агрессивных действий России в Азовском море. По его мнению, в отношении россиян нужен зеркальный ответ, заявил он в интервью изданию Die Welt.

"Если Россия незаконно арестовывает наши корабли и сажает наших моряков в тюрьму, то российские корабли должны быть арестованы", - отметил он.

По словам премьера, против России надо вести зеркальные меры, а инцидент в Керченском проливе "еще раз продемонстрировал", что Россия является "агрессором и оккупантом".

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп из-за агрессивных действий России в Азовском море отказался от встречи с хозяином Кремля Владимиром Путиным, которая должна была состояться на саммите "Большой двадцатки" в Аргентине.

Как известно, 25 ноября, российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир в тот момент, когда тот вместе с двумя малыми бронированными артиллерийскими катерами "Бердянск" и "Никополь", соблюдая номы международного права, следовал из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря.

Больше о развитии событий в Азовском море читайте на сайте "Сегодня": "Ответ Украины на агрессию России в Азовском море: хроника конфликта онлайн".