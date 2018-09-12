Климкин: В оккупированный Крым вода по контракту поставляться не будет

Сегодня, 16:15

Киев хочет доказать применение Россией химического оружия на оккупированном полуострове

Павел Климкин. Фото из открытых источников
Павел Климкин. Фото из открытых источников

Украина намерена обратиться в Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО), если будет установлено применение Россией химического оружия в оккупированном Крыму. Также Киев не возобновит поставки воды на полуостров, пока продолжается оккупация. Об этом четко заявил министр иностранных дел Павел Клмкин.

По его словам, Россия пытается повернуть ситуацию с химическим загрязнением в Армянске таким образом, чтобы обвинить Украину в непоставках воды на полуостров, что якобы могло бы спасти ситуацию.

"Но раскручивает эту проблему не с точки зрения международного права, а вроде заворачивая это в такую гуманитарную обертку. И этого мы должны избежать. Поэтому идем в международные организации только с четкими доказательствами, с измерениями, с тем, что мы получим от наших партнеров. Сейчас у нас предварительный контакт состоялся, но мы не будем делать ничего, что даст России этот козырь, чтобы использовать этот вопрос в контексте манипуляций с водой", – заявил Климкин, комментируя намерение Украины обратиться к ОЗХО, если будет подтверждено применение химического оружия в связи с выбросами ядовитых веществ на заводе "Крымский титан".

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Также министр четко дал понять, что пока продолжается оккупация полуострова, никакой воды Украина не даст.

"И мы прекрасно знаем обо всех фейковых планах якобы построить эти поставки... Мы этого никогда не позволим. На оккупированную территорию вода по контракту, где написано "Крым, Россия", никогда поставляться не будет", – подчеркнул глава МИД Украины.

Отметим, на днях координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат Дмитрий Тымчук высказывался в подобном духе и рассказывал о спецоперации ФСБ РФ в Крыму. По его словам, Россия пытается надавить на Киев с помощью жителей Херсонской области для возобновления подачи воды на полуостров. Российские спецслужбы серьезно взялись "утюжить" информпространство по дискредитации Украины. Кремль пытается добиться возобновления подачи воды на полуостров и прибегает к аморальным методам.

Как заявлял на днях постоянный представитель президента Украины в АР Крым Борис Бабин, что воды оккупантам не видать. Он четко дал понять, что Украина не будет возобновлять подачу воды в оккупированный Крым для решения проблемы оккупантов с химической катастрофой в Армянске, пока Россия не прекратит оккупацию. Он также отмечал, что у РФ были и есть все возможности заполнить водой из других источников кислотоотстойники на "Крымском титане".

В апреле прошлого года Украина перекрыла воду в оккупированный Крым. На границе материковой Украины с оккупированным полуостровом возвели дамбу. Однако она имеет заслонку, которую в любой момент можно открыть. Поэтому когда Крым вернется в Украину, вода наполнит 300 километров Северо-Крымского канала.
Россия, вода, Крым, катастрофа, Климкин, ОЗХО

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Источник:

УНИАН

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