Колоссальные меры безопасности: как будут охранять праздник с Зеленским в Японии

Безопасность на церемонию интронизации императора Нарухито будут обеспечивать 26 тысяч человек

Император Японии Нарухито с супругой императрицей Масако. Фото: REUTERS/Issei Kato

На церемонии интронизации 126-го японского императора Нарухито, на которой также будет присутствовать президент Украины Владимир Зеленский, будут обеспечены беспрецедентные меры безопасности.

Как сообщили в правоохранительных органах Японии, запланированное на 22 октября мероприятие будут охранять не менее 26 тыс. полицейских.

В Токио уже стянули сотрудники безопасности их других регионов страны. Вдобавок к этому, в аэропортах столицы повысили меры безопасности, а также усиленные наряды полиции наблюдаются в прилегающих к императорскому дворцу районах и на железнодорожных станциях.

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Сама церемония состоится в самом почетном Сосновом зале императорского дворца в центре Токио. Помимо придворных, в ней примут участие около 2 тысяч гостей.

Кроме Зеленского, который уже находится с рабочим визитом в Японии, мероприятие посетят примерно 400 представителей более чем 170 стран и международных организаций, в том числе, короли Бельгии, Бутана, Испании, Камбоджи, Нидерландов, британский наследный принц Чарльз, президенты Австрии, Индии, Венгрии, Филиппин, Финляндии.

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Кроме того, Китай представит заместитель председателя КНР Ван Цишань, а США — министр транспорта Элейн Чао.

Напомним, что новый император Японии взошел на престол 1 мая. Им стал 59-летний наследный принц Нарухито после того, как его отец, 85-летний император Акихито, сложил с себя полномочия. Вместе с ним в стране началась новая эпоха – "Рэйва", или эра "Установления мира".

Все подробности в спецтеме Зеленский в Японии

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