Зеленский прибыл с рабочим визитом в Японию: появились фото

Президент Украины Владимир Зеленский в рамках рабочего визита прибыл в Японию. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Украины в Facebook.

Ранее мы сообщали, что программой визита предусмотрены встречи главы государства с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, руководителями обеих палат парламента Японии, членами японской парламентской ассоциации дружбы с Украиной, руководством Японского агентства международного развития и Японской ассоциации новой экономики, представителями японского бизнеса.

Также запланирован ряд двусторонних встреч президента Украины с лидерами зарубежных стран.

Отметим, что японский вояж Зеленского может стать первым визитом украинского президента в эту страну за последние 3,5 года: в апреле 2016-го пятый президент (2014-2019 гг.) Петр Порошенко посетил Японию с визитом.

Как сообщали новости "Сегодня", после победы на президентских выборах Зеленского Синдзо Абэ позвонил ему и поздравил. В своем обращении глава японского правительства выразил надежду, что под руководством нового главы государства Украина продолжит путь реформ и обеспечит единство народа, что, в свою очередь, быстро принесет стабильность и процветание всей стране. Абэ также выразил личную готовность активно поддерживать усилия украинской власти по осуществлению реформ и желание тесно сотрудничать с Зеленским в вопросах развития двусторонних отношений и решения различных задач глобального масштаба.