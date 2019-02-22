Командир украинского буксира "Яны Капу" отказался давать показания в РФ

Олег Мельничук получил около 40 писем из разных стран

Фото: facebook.com/people/Эдем-Семедляев.

Командир украинского буксира "Яны Капу" отказался давать показания в РФ //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/f33/6c2/5c6f336c24b96.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/f33/6c2/5c6f336c24b96.jpg 2019-02-22T01:31:26+02:00 Политика Олег Мельничук получил около 40 писем из разных стран

Сегодня в Федеральной службе безопасности РФ прошли следственные мероприятия с военнопленным украинским моряком, капитаном рейдового буксира "Яны Капу" Олегом Мельничуком. Об этом сообщил адвокат Эдем Семедляев на своей странице в Facebook.

В частности, он сообщил, что капитан отказался от дачи показаний.

"На дополнительном допросе, в соответствии со ст. 17 Женевской конвенции он сообщил свою фамилию, имя, дату рождения, должность и звание. Также в соответствии с п. 4 ч. 3 ст. 47 УПК РФ отказался от дачи показаний", – говорится в сообщении.

Семедляев рассказал, что моряк чувствует себя удовлетворительно.

Военнопленный в Российской Федерации капитан рейдового буксира "Яны Капу" Олег Мельничук получил около 40 писем из разных стран. Он просит писать на российском языке, поскольку письма, написанные на других языках, не передают из-за цензуры. Об этом написал адвокат Эдем Семедляев на своей странице в Facebook.

"Написал и отправил около 30 писем. Получил около 40 писем из разных стран (очень за них благодарен). Очень просил письма писать на русском языке, потому что письма на другом языке не проходят цензуру и соответственно не передаются Олегу. Спасибо всем, кто не равнодушен к той ситуации, в которой они оказались, и делают все возможное для скорейшего освобождения. Также благодарит всех, кто занимается передачами продуктов и всего необходимого", – сообщил адвокат.

Как сообщалось, 25 ноября 2018 года пограничные корабли ФСБ России обстреляли и захватили три судна Военно-морских сил ВС Украины в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров "Бердянск" и "Никополь" и рейдового буксира "Яны Капу", которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в Черном море в порт Мариуполя в Азовском море. 24 украинских моряков арестовали в оккупированном Крыму, позже их перевели в Москву, где арест продлили до конца апреля.

Напомним, 8 февраля российский суд оставил под стражей четырех пленных украинских моряков, включая Андрея Опрыско.

Как мы уже писали, ранее адвокат другого украинского моряка Андрея Эйдера сообщила о результатах его повторных анализов на гепатит.

Мы также писали, что ранее в этом месяце в ФСБ состоялся дополнительный допрос военнопленного моряка Андрея Драча.

Смотрите видео: Россия не собирается освобождать украинских моряков.

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