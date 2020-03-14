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Комитет Рады не поддержал отмену медреформы: подробности

14 марта, 08:17

Сергей Мартынец

Депутаты не поддержали законопроект и проект постановления против медицинской реформы

Будущему медицинской реформы теперь ничего не угрожает. Комитет по вопросам здоровья нации отклонил законопроект, которым предлагалось отменить медреформу, в частности признать недействительным закон "О государственных финансовых гарантиях медицинского обслуживания населения". Об этом сообщил в Facebook глава комитета, нардеп от "Слуги народа" Михаил Радуцкий.

По его словам, медреформу можно усовершенствовать, но никак не отменять и не возвращаться к старой системе здравоохранения.

"Медреформу никто не переносит и не отменяет. Реформа продолжается, а медицинская помощь населению должна быть бесплатной и доступной. Во время заседания комитет отклонил законопроект №3130 о признании недействительным закона "О государственных финансовых гарантиях медицинского обслуживания населения", согласно которому с 1 апреля должен начаться второй этап реформы финансирования системы здравоохранения. Считаю, что предложение об отмене закона о финансовых гарантиях неприемлемо. Мы должны говорить о стратегии новой медицины, о механизмах трансформации системы здравоохранения, о необходимых коррективах, но никак не о возврате к неэффективной, устаревшей и, по сути, нежизнеспособной системе", – написал Радуцкий.

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Кроме того, комитет отклонил проект постановления №3140, которым предлагается прекратить реформу здравоохранения.

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Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что реформа системы здравоохранения будет завершена. Президент выразил удовлетворение первым этапом медицинской реформы, который позволил повысить заработные платы семейных врачей, улучшить материально-техническое состояние медучреждений и увеличить прозрачность финансирования системы здравоохранения.

Ранее сообщалось, что Министерство здравоохранения и Национальная служба здоровья сейчас работают с регионами над вторым этапом медреформы, который должен стартовать с 1 апреля.

Сайт "Сегодня" разбирался, что изменится с 1 апреля 2020 года – "Медгарантии для украинцев: за кого государство заплатит больше всего".

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Верховная Рада комитет медреформа законопроект

Источник: Сегодня

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