Комитет Рады не поддержал отмену медреформы: подробности

Депутаты не поддержали законопроект и проект постановления против медицинской реформы

Будущему медицинской реформы теперь ничего не угрожает. Комитет по вопросам здоровья нации отклонил законопроект, которым предлагалось отменить медреформу, в частности признать недействительным закон "О государственных финансовых гарантиях медицинского обслуживания населения". Об этом сообщил в Facebook глава комитета, нардеп от "Слуги народа" Михаил Радуцкий.

По его словам, медреформу можно усовершенствовать, но никак не отменять и не возвращаться к старой системе здравоохранения.

"Медреформу никто не переносит и не отменяет. Реформа продолжается, а медицинская помощь населению должна быть бесплатной и доступной. Во время заседания комитет отклонил законопроект №3130 о признании недействительным закона "О государственных финансовых гарантиях медицинского обслуживания населения", согласно которому с 1 апреля должен начаться второй этап реформы финансирования системы здравоохранения. Считаю, что предложение об отмене закона о финансовых гарантиях неприемлемо. Мы должны говорить о стратегии новой медицины, о механизмах трансформации системы здравоохранения, о необходимых коррективах, но никак не о возврате к неэффективной, устаревшей и, по сути, нежизнеспособной системе", – написал Радуцкий.

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Кроме того, комитет отклонил проект постановления №3140, которым предлагается прекратить реформу здравоохранения.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что реформа системы здравоохранения будет завершена. Президент выразил удовлетворение первым этапом медицинской реформы, который позволил повысить заработные платы семейных врачей, улучшить материально-техническое состояние медучреждений и увеличить прозрачность финансирования системы здравоохранения.

Ранее сообщалось, что Министерство здравоохранения и Национальная служба здоровья сейчас работают с регионами над вторым этапом медреформы, который должен стартовать с 1 апреля.

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