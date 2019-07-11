Комитет Рады одобрил отставку Климкина
Члены парламентского комитета также согласились на нового министра иностранных дел
Комитет Верховной Рады по иностранным делам поддержал представления президента Владимира Зеленского об увольнении главы МИД Павла Климкина и назначении на его место Вадима Пристайко. Соответствующее решение было принято на заседании парламентского комитета.
Члены комитета одобрили проекты постановлений об увольнении Климкина с должности главы МИД (№10381) и о назначении Пристайко министром иностранных дел Украины (№10382). Стоит отметить, что на заседании комитета присутствовал и кандидат на пост главы МИД, и представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук.
Теперь данный вопрос будет вынесен на голосование в сессионный зал.
Отметим, в украинском МИДе Вадим Пристайко работает уже около двух десятков лет. За свою многолетнюю карьеру он сменил ряд должностей, побывав послом в Канаде, консулом в Австралии, а также замминистра иностранных дел. Сейчас он постоянный представитель Украины в НАТО.
Как сообщали новости "Сегодня", 6 июня парламент рассматривал президентские представления, но отказался уволить председателя СБУ Василия Грицака, главу МИДа Павла Климкина и министра обороны Степана Полторака. Причем голосования оказались абсолютно провальными для президента, так как его предложения в двух случаях не набирали и 100 голосов, и только по главе МИДа было 141 голос. Позже в Раде прокомментировали голосование за отставку Климкина и назначение Пристайко.
В свою очередь сам Климкин попросил депутатов поддержать его отставку: "Дубль №2. Искренне прошу депутатов поддержать мою просьбу об отставке. Как говорится, спасибо. Заранее".
Также Климкин заявлял, что уходит в "политический отпуск" и пришло время строить настоящую политическую команду. Подробней о его планах смотрите на видео:
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