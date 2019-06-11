Увольнение Луценко и назначение Пристайко: представления Зеленского уже в Раде

Климкина пытаются уволить второй раз, а генпрокурору предстоит первый раз эту пройти процедуру

Фото: Сегодня

В Верховной Раде зарегистрированы проекты постановлений об увольнении генерального прокурора, главы МИД Украины и назначение нового министра иностранных дел. Соответствующие представления сегодня подал президент Владимир Зеленский.

Так, на рассмотрение руководства парламента передан проект постановления № 10380 о предоставлении согласия на увольнение президентом Украины Юрия Луценко с должности генерального прокурора.

Соответствующий проект постановления № 10381 зарегистрирован и на увольнение главы МИД Украины Павла Климкина, которого ранее Рада отказалась уволить.

Также депутатам подана кандидатура Вадима Пристайко о назначении на пост министра иностранных дел. Соответствующий проект постановления зарегистрирован под № 10382.

Напомним, в ноябре 2018 года Луценко с парламентской трибуны заявил об отставке и попросил на тот момент президент Петра Порошенко уволить его. Однако глава государства не поддержал его инициативу.

А недавно генпрокурор рассказывал, когда подаст в отставку (если не уволят раньше), сославшись на норму закона. По его словам, после парламентских выборов он хочет уйти в политику.

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