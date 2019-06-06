Комитет Рады одобрил законопроект о наказании за незаконное обогащение
Члены парламентского комитета отклонили еще 13 подобных проектов закона и выбрали документ Порошенко
Комитет Верховной Рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности одобрил законопроект о наказании за незаконное обогащение №10110 и рекомендовал парламенту к рассмотрению. Об этом сообщает пресс-служба ВР.
Стоит отметить, что автором данного законопроекта является пятый президент Украины (2014-2019 гг.) Петр Порошенко.
При рассмотрении отмечалось, что законопроект №10110 должен устранить пробелы в законодательном регулировании вопроса уголовной ответственности за незаконное обогащение. Так, автор документ предлагает внести изменения в Уголовный кодекс и Уголовно-процессуальный кодекс, согласно которым предусматривается:
- установить, что конфискация имущества может применяться за совершение незаконного обогащения, независимо от степени его тяжести;
- возложить обязанность по осуществлению предварительного расследования соответствующих преступлений на детективов Национального антикоррупционного бюро Украины;
- возможность специального досудебного расследования в уголовном производстве относительно незаконного обогащения и тому подобное.
Члены Комитета также рассмотрели 13 альтернативных законопроектов, авторами которых являются народные депутаты, но они были отклонены.
Напомним, на днях президент Владимир Зеленский внес в Раду законопроект о наказании за незаконное обогащение. Он также предлагает отбирать незаконно нажитые активы и наказывать уголовной ответственностью. Стоит отметить, что его вариант решения коррупционной проблемы даже не рассматривался на Комитете.
Как известно, Конституционный суд принял решение отменить статью 368-2 в Уголовном кодексе. По мнению суда, подозреваемые в коррупции не обязаны доказывать законность происхождения своего состояния – Конституция дает право подозреваемым в незаконном обогащении не отчитываться перед следствием об источнике своих доходов. Генеральный прокурор Юрий Луценко назвал указанную статью неэффективной, так как ее нельзя применить на практике.
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