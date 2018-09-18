Комитет Рады поддержал изменение Конституции ради ЕС и НАТО

Сегодня, 15:59

Комитет рекомендует парламенту включить в повестку дня сессии ВР законопроект о внесении изменений в Конституцию на закрепление курса Украины в НАТО и ЕС

Комитет Рады принял решение. Фото: AFP
Комитет Рады принял решение. Фото: AFP

Правовой комитет рекомендовал Верховной Рады включить в повестку дня законопроект о внесении изменений в Конституцию относительно закрепления курса Украины в НАТО и ЕС. Об этом сообщил заместитель председателя Комитета, народный депутат БПП Василий Яницкий.

"Комитет рекомендует парламенту включить в повестку дня сессии ВР законопроект о внесении изменений в Конституцию на закрепление курса Украины в НАТО и ЕС", - сообщил Василий Яницкий.

Кроме того, нардеп отметил, что Комитет просит парламент направить его в Конституционный суд Украины для получения заключения.

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Напомним, президент Петр Порошенко 3 сентября зарегистрировал в Верховной Раде проект закона № 9037 "О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно стратегического курса государства на обретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора)".

Проект закона определен президентом как безотлагательный.

Ранее президент рассказывал, что мечтает о вступлении Украины в Европейский Союз и НАТО до 2030 года. При этом постоянный представитель США при НАТО Кей Бейли Хатчинсон заявила, что в НАТО осознают, что реакция Российской Федерации на присоединение Украины к Альянсу не будет положительной.
НАТО, Конституция, Верховная Рада, Евросоюз, БПП

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"Сегодня"

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